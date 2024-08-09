Emeklilere Özel İndirim Protokolleri Yaygınlaşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Emekliler Yılı" kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere yönelik indirim protokolleri için büyük bir adım attı. SGK, 30 büyükşehirde yaklaşık 3 bin 350 işletme ile anlaşma sağlayarak emeklilere yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen indirimler sunan protokoller imzaladı.

Bu kapsamda, marketlerden restoranlara, konaklama ve ulaşımdan sağlığa, giyimden mobilyaya kadar onlarca sektörde indirim fırsatları sunulacak. İzmir, 1.410 işletme ile en çok indirim yapan şehir olurken, Ankara ve Kocaeli gibi şehirler de listede öne çıkıyor. Emekliler, hangi ilde hangi işletmenin indirim yaptığını "Emekliler.gov.tr" adresinden öğrenebilirler.

PTTCELL'in "Emekli Paketi" ve PTT KARGO’da sağlanan özel indirimler gibi fırsatlar da emeklilerin kullanımına sunulurken, emekli banka kartları ile birçok ayrıcalıktan faydalanma imkanı da sağlanacak. SGK, emeklilerin yaşam standartlarını artırmayı hedefleyen bu tür anlaşmaları yaygınlaştırarak, Türkiye genelinde emeklilere yönelik daha fazla kolaylık sunmayı amaçlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı'nın kıymetli emektarlarına her türlü kolaylığı sağlayacak, desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadeleriyle, emeklilere yönelik bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.