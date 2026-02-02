ISPARTA’NIN SU GELECEĞİ "DARIDERESİ-2" TRT HABER EKRANLARINDA

Isparta’nın içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak olan dev yatırım Darıderesi-2 Barajı, ulusal basında geniş yer buldu. TRT Haber ekranlarına taşınan projede mutlu sona ulaşılırken, barajın su tutmaya başlamasıyla birlikte kentin "su sigortası" da devreye girmiş oldu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in yakından takip ettiği ve kentin en önemli vizyon projelerinden biri olan Darıderesi-2 Barajı’nda inşaat süreci tamamlanarak su tutma aşamasına geçildi. Bu stratejik gelişme, TRT Haber bültenlerinde "Isparta İçin Hayati Yatırım" başlığıyla tüm Türkiye’ye duyuruldu.

"Yıllık 10 Milyon Metreküp Ek Su Kaynağı" Haberde, merkeze sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve temelden yüksekliği 64 metreyi bulan barajın teknik özelliklerine dikkat çekildi. 4,72 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olan Darıderesi-2 Barajı’nın, Isparta şehir merkezine yıllık yaklaşık 10,6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacağı vurgulandı.

Enerjisiz, Cazibeli ve Ucuz Su TRT Haber’in aktardığı bilgilere göre projenin en dikkat çeken yönü ise ekonomik katkısı oldu. Isparta’nın mevcut su kaynaklarından Eğirdir Gölü’nden su çekmek için harcanan yüksek elektrik maliyetlerinin aksine, Darıderesi-2 Barajı’ndan gelecek suyun "cazibeli akış" (kendi eğimiyle) sistemiyle arıtma tesislerine ulaşacağı belirtildi. Bu sayede belediyenin enerji maliyetlerinde ciddi bir tasarruf sağlanırken, vatandaşlara daha ekonomik su ulaştırılmasının önü açılacak.

Bakan Yumaklı: "Isparta’ya Hayırlı Olsun" Haberde ayrıca Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın projeye ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi. Barajın tamamlanmasıyla birlikte Isparta’nın içme suyu konusunda elinin çok daha güçlendiğini belirten yetkililer, küresel ısınma ve kuraklık riskine karşı Darıderesi-2’nin şehrin "emniyet sibobu" olacağının altını çizdi.

Isparta Belediyesi ve DSİ iş birliğiyle hayata geçirilen bu dev eser, kentin gelecek 50 yıllık su projeksiyonunda kilit bir rol üstlenecek.





