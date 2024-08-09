Darphaneden Gram Altın Açıklaması

Darphane, Çeyrek ve Gram Altın Üretimiyle İlgili İddiaları Yalanladı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet altınları ve gram altınların üretiminin durdurulacağına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Kurum, çeyrek ve gram altınların üretiminde herhangi bir duraklama olmadığını belirterek, bu tür iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Darphane, 22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminin kesintisiz devam ettiğini, gram altınların ise 24 ayar olarak rafineriler tarafından üretilmeye devam edeceğini açıkladı. Ayrıca, kaynağından teyit edilmemiş manipülatif içerikli haberlere itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.