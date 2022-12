Isparta Belediyesi, merkeze bağlı Direkli köyünde özellikle kış aylarında çamurdan dolayı 3 engelli vatandaşın zorluk yaşadığı yola kilit parke taşı döşüyor. Engelli vatandaşlar, yola kilit parke taşı döşenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Yolumuz yapılıyor. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun” dediler.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, engelli vatandaşların sorunlarını gidermek amacıyla gerek cadde ve sokaklarda gerekse talepler doğrultusunda evlerinde ve evlerinin önlerinde her türlü çalışmayı gerçekleştiriyor. Çalışmalarda engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için yapılması gerekenler tek tek yapılıyor. Bugüne kadar birçok engelli vatandaş için evlerinde ve evlerinin önünde düzenlemeler yapıldı, yeni evler inşa edildi. Ayrıca engelli vatandaşların kullandığı yollarda da onların rahat kullanımı için gerekli tüm çalışmalar yapıldı.Merkeze bağlı Direkli köyünde yaşayan 3 engelli vatandaşın kullandığı yol da özellikle kış aylarında çamurdan dolayı geçilmiyordu. Bu nedenle engelli vatandaşlar yolda yürümekte zorluk yaşıyordu. Direkli Köyü Muhtarı Hüseyin Tık, Isparta Belediyesine başvuru yaparak, yolda düzenleme çalışması yapılmasını talep etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla engelli vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlamaları için yola kilit parke taşı döşeniyor.Engelli çocuğu bulunan Melahat Altın, kullandıkları yolun kötü durumda olmasından dolayı zorluk yaşadıklarını belirtti. Altın, “Belediye Başkanımızdan rica ettik. Muhtarımız da ilgilendi. Yolumuza taş döşeniyor, çok mutluyuz. Belediyemizden Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” derken kızı engelli Sümeyye Altın dayola taş döşenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’eteşekkür etti.Yoldan kış aylarında çamurdan geçilmediğini kaydeden görme engelli Durmuş Sel, “Yolumuz yapılıyor. Belediyemizden Allah razı olsun, Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.Direkli Köyü Muhtarı Hüseyin Tık, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibinin her zaman yanlarında olduğunu dile getirdi. Tık, “Belediyemiz her zaman destek oluyor. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim. Köyümüzde görme, yürüme ve zihinsel olmak üzere 3 engelli vatandaşımız var. Onları zorluklardan kurtarmak için belediyemizin katkılarıyla yolumuzu güzelleştiriyoruz” şeklinde konuştu.Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya da engelli vatandaşların kullandığı yolun düzenlenmesiyle ilgili Direkli Köyü Muhtarı Hüseyin Tık’ın bir talebi olduğunu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla yola kilit parke taşı döşendiğini söyledi. Yolu kullanan 3 engelli vatandaşın özellikle kış aylarında çamurda zorluk yaşadığına değinen Kaya, “Çamurdan dolayı vatandaşlarımız yürüme zorluğu yaşamaktaydı. Amacımız yola kilit parke taşı döşeyerek yol engelini ortadan kaldırmak. En kısa sürede verdiğimiz destek yerini bularak tamamlanacak” ifadelerinde bulundu.