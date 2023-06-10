En baba tavlacılar bu yıl da Babalar Gününde IyaşParkAVM’debuluşuyor. 12.Geleneksel Babalar Günü Tavla Turnuvası bu yıl Iyaş ParkAVM’deyapılacak. 18 Haziran Pazar günügerçekleştirilecek olan turnuva saat 14.00’te başlayacak. Turnuva sonundabirinci yarışmacı 3.000 TL, ikinci yarışmacı 2.000 TL, üçüncü yarışmacı ise 1.000 TL’lik EFOR Hediye çeki kazanacak.Her yıl geleneksel olarak Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezinde düzenlenen Babalar Günü Tavla Turnuvası ile bu yıl da tavla sever babalarımız eğlenceli saatler geçirecek ve hediyelerine kavuşacak. Turnuvaya katılmak isteyenler Iyaşpark AVM Danışma’da bulunan katılım formlarını doldurarak kayıtlarını yaptırabilirler.