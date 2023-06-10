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Isparta'da 42 sporcunun üst kuşak heyecanı

Isparta'da 42 sporcunun üst kuşak heyecanı
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42 sporcunun üst kuşak heyecanı
Isparta Belediyesi Spor Kulübü tarafından başlatılan Taekwondo Kursuna katılan 42 sporcunun bir üst kuşağa terfi etmesi için 2.dönem kuşak sınavı gerçekleştirildi. Sporcular, kuşak sınavında büyük bir heyecanla jüri önünde kendilerinden istenenleri yaptılar.
               
Şehre birçok spor yatırımı kazandıran Isparta Belediyesi, çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik sportif faaliyetlerini de tüm hızıyla sürdürüyor. Isparta Belediyesi Spor Kulübü tarafından yıl içerisinde spor alanında ücretsiz kurslar düzenleniyor. Bu kurslardan birisi de Taekwondo alanında oldu. 28 Kasım 2022 tarihinde 22 sporcu ile başlatılan Taekwondo Kursunun 30 Ocak 2023’de kuşak sınavı gerçekleştirilmişti. Bu kursun ardından 2. dönem Taekwondo Kursu açıldı. 29 Mart 2023 tarihinde 20 yeni sporcunun da katılmasıyla başlayan kursta sporcu sayısı 42’ye ulaştı. Eğitimlerin ardından 42 sporcu için kuşak sınavı gerçekleştirildi.
Kuşak Sınavı öncesinde sporcular antrenörleri eşliğinde ısınma ve hazırlık çalışmaları yaptı. Bu çalışmanın ardından jürinin yerini almasıyla sınav başladı. Gruplar halinde sınava giren öğrenciler, kendilerinden istenen hareketleri yaptılar. Sporcular jüri önünde ter dökerken aileleri de kenarda büyük bir heyecanla onları takip etti. 42 sporcunun kuşak sınav sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Kuşak sınavında ter döken sporcular, Taekwondo Kursunun düzenlenmesinden dolayı Isparta Belediyesi’ne teşekkür etti. Kuşak sınavının kendileri için iyi geçtiğini dile getiren sporcular, “Güzel bir sınav oldu. Bir üst kuşağa geçeceğimize inanıyoruz. Eğitmenlerimiz her şartta her türlü bize destek verdi. Kurstan, belediyemizden ve belediye başkanımızdan memnunuz. Isparta Belediyesi’ne böyle bir kurs açtıkları için çok teşekkür ederiz” dediler.
Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Eti, Taekwondo Kursunda 42 kayıtlı öğrenci olduğunu, 28 Kasım 2022 tarihinde başlayan kursun kuşak sınavını daha önce gerçekleştirdiklerini, 29 Mart 2023 tarihinde başlayan yeni öğrencilerin de kuşak terfi sınavına girdiğini söyledi.
Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, sporculardan Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Dünya şampiyonluğu beklediklerini belirtti. Sporcu yetiştirilmesi konusunda açılması gereken kurslarla ilgili Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimat verdiğini kaydeden Gözgün, “Başkanımız her branşta sporcu yetiştirmemiz gerektiğini ifade etti.  Taekwondo konusunda da Isparta Belediyemizde Isparta’mızı federasyonlarda, milli hakemlikte temsil eden Emin, Nihat, Mustafa hocalarımız gibi değerli hocalarımız var. Onlarla birlikte Taekwondo Kursumuzu gerçekleştirdik, kursumuza da devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
 
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