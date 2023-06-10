"Kalbinizi Fethedecek Eşsiz Aromalar: Eylül Minel'in Isparta'nın Gerçek Gül ve Lavanta Ürünleri"



Isparta'nın gerçek ve doğal gül ve lavantasından üretilen ürünlerle misafirlerini ağırlayan Eylül Minel, lokum, reçel, kolonya, parfüm, krem ve cilt bakımı gibi yüzlerce ürünü tek bir noktada sunuyor. Ferah ve nezih bir ortamda zengin seçenekleriyle hizmet veren Eylül Minel, yerli ve yabancı misafirlerini güleryüzle karşılıyor ve onlara unutulmaz alışveriş deneyimi sunuyor. Isparta'nın değerlerini tanıtma ve misafirperverlik anlamında önemli bir rol üstlenen Eylül Minel, kişisel bakım, kozmetik ve parfümeri ürünlerini de üretiyor ve dünya genelinde e-ticaret ile müşterilerine ulaşıyor.



Zengin Seçenekleriyle Eylül Minel, Isparta'nın En Değerli Hediyesini Sunuyor



Isparta'nın gerçek, doğal gül ve lavantasından üretilen ürünlerle, Eylül Minel tek bir noktada sizleri bekliyor. Lokum, reçel, kolonya, parfüm, krem ve cilt bakımı gibi yüzlerce ürün seçeneğiyle Eylül Minel Mağazaları, zengin bir seçki sunarak misafirlerini ağırlıyor.



Eylül Minel Lokumları, glikoz, yapay tatlandırıcı ve koruyucu içermeyen özel bir üretimle fabrikalarında hazırlanıyor. Bu özenli üretim süreciyle müşterilere en kaliteli ürünleri sunmayı hedefliyor.

Ayrıca Eylül Minel, sadece lokum üretimiyle sınırlı kalmayıp kişisel bakım, kozmetik ve parfümeri ürünleri de imal ediyor. Bu ürünler fabrikalarında ve satış mağazalarında sizleri bekliyor. Web sayfası üzerinden ise e-ticaret imkanıyla dünyanın her yerine ürün gönderimi yapıyor.

Adres: Modernevler Mahallesi, 102. Cadde. No: 74/A ISPARTA

Telefon: 0 (246) 500 37 00

WhatsApp: +90 543 760 12 24

Web: https://www.eylulminel.com



Yerli ve yabancı misafirlerin Isparta'dan geçerken uğrak noktası olan Eylül Minel, götürecekleri hediyeleri buradan temin ediyorlar. Eylül Minel, ürettiği tüm ürünleri özenle hazırlanmış ve ferah bir ortamda sunuyor. Bu sayede, sadece ürünlerin kalitesi değil, tanıtım ve misafirperverlik anlayışıyla da Isparta'ya değer katıyor.Eylül Minel Lokumları, glikoz, yapay tatlandırıcı ve koruyucu içermeyen özel bir üretimle fabrikalarında hazırlanıyor. Bu özenli üretim süreciyle müşterilere en kaliteli ürünleri sunmayı hedefliyor.Ayrıca Eylül Minel, sadece lokum üretimiyle sınırlı kalmayıp kişisel bakım, kozmetik ve parfümeri ürünleri de imal ediyor. Bu ürünler fabrikalarında ve satış mağazalarında sizleri bekliyor. Web sayfası üzerinden ise e-ticaret imkanıyla dünyanın her yerine ürün gönderimi yapıyor.

















































