Isparta'nın Otomatik Şanzıman Ustası: Erdal Özemir ile Sorunsuz Tamir Hizmeti

Erdal Özemir ile Otomatik Şanzıman Tamiri

Isparta'nın gurur kaynaklarından biri, uzman otomobil tamircisi Erdal Özemir, otomatik ve manuel şanzıman tamirlerindeki büyük yeteneğiyle adından söz ettiriyor. Yeni Sanayi Sitesi 30. Blok No: 629 adresinde hizmet veren Erdal Özemir, otomobil sahiplerine çözüm odaklı ve garantili tamir hizmeti sunuyor.

Şanzımanın Önemi ve Erdal Özemir'in Büyük Emekleri

Şanzıman, aracın en kritik parçalarından biri olarak kabul edilir ve Erdal Özemir, bu önemli bileşenin tamirinde büyük bir uzmanlığa sahiptir. Erdal Özemir, arızalı şanzımanları titizlikle sökerek sorunları gideriyor ve uzman ellerde yapılan tamir sonrası aracınızın performansını yükseltiyor.

Güvendiğiniz Tek Adres: Özdemir Oto Tamir

Isparta'nın otomobil tamirinde lideri olan Özdemir Oto Tamir, 1999 yılından bu yana otomobil sahiplerinin sorunlarına çözüm üretiyor. Erdal Özemir'in liderliğindeki firma, otomatik ve manuel vitesli araçların tamiratı için güvenilir bir tercih olmaya devam ediyor.

Garantili Tamir Hizmeti

Erdal Özemir, yaptığı açıklamada araç sahiplerine şunları söyledi: "Firmamızda her marka ve model otomobillerin manuel ve özellikle Isparta ilinde tek olan tamir atölyemizde otomatik şanzıman tamirini gelişmiş donanımlı sistemler ve cihazlar ile garantili olarak yapıyoruz. Aynı zamanda tüm marka araçların sıfır veya ikinci el şanzıman ve şanzıman beyinleri satışını gerçekleştiriyor ve yedek parça hizmeti sunuyoruz."

Önleyici Bakım Önemlidir

Oto tamir ustası Erdal Özemir, araç sahiplerine önleyici bakımın önemine dikkat çekiyor. "Şanzıman filtre ve yağını düzenli olarak değiştirmemek arızalara yol açabilir. Önemli olan arızaları öncesinde gerekli bakımın yapılması ve her 40 bin km'de şanzımanın kontrolünün sağlanmasıdır" diyor.

Erdal Özemir ile iletişime geçmek için:

Adres: Yeni Sanayi Sitesi 30. Blok No: 629

Telefon: 0505 369 6901