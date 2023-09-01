Isparta ve Burdur Çevrelerinde Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, İsparta ve Burdur çevrelerinde yarın (Cumartesi) önemli bir hava durumu uyarısında bulunuyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, bu bölgelerde yerel kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış (21-50 kg/m2) beklendiğini bildiriyor.
Olumsuz Hava Koşulları:
- Ani sel riski
- Su baskını olasılığı
- Yıldırım tehlikesi
- Yerel dolu yağışı olabilir
- Ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına
- Ulaşımda aksamalar
Meteoroloji yetkilileri, güncel hava durumu bilgilerini takip etmenizi, acil durum ekipmanlarınızı kontrol etmenizi ve dışarıda gereksiz seyahatlerden kaçınmanızı önermektedir.
Hava durumu ile ilgili güncel bilgileri ve uyarıları takip etmek için yerel yetkililerin ve haber kaynaklarının duyurularını yakından izleyin.