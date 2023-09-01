Meteorolojik Uyarı: Isparta ve Burdur Çevrelerinde Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

Olumsuz Hava Koşulları:

Ani sel riski

Su baskını olasılığı

Yıldırım tehlikesi

Yerel dolu yağışı olabilir

Ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına

Ulaşımda aksamalar

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, İsparta ve Burdur çevrelerinde yarın (Cumartesi) önemli bir hava durumu uyarısında bulunuyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, bu bölgelerde yerel kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış (21-50 kg/m2) beklendiğini bildiriyor.Bu olumsuz hava koşulları nedeniyle bölge sakinlerinin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Özellikle şiddetli yağışlar ve olası su baskınları konusunda dikkatli olunmalıdır.Meteoroloji yetkilileri, güncel hava durumu bilgilerini takip etmenizi, acil durum ekipmanlarınızı kontrol etmenizi ve dışarıda gereksiz seyahatlerden kaçınmanızı önermektedir.Hava durumu ile ilgili güncel bilgileri ve uyarıları takip etmek için yerel yetkililerin ve haber kaynaklarının duyurularını yakından izleyin.