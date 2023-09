Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Güven ve Huzur Vurgulu Açıklama

Isparta Emniyet Müdürlüğü, Güven ve Huzur uygulamalarını kararlılıkla sürdürüyor. Genel asayişin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla, Isparta'nın çeşitli noktalarında devam eden uygulamalarımızla toplumumuzun huzurunu temin etmeye yönelik çalışmalarımız kesintisiz devam edecek.Güven ve huzurun sağlanması için tüm ekiplerimizle gece gündüz demeden sahadayız. Toplumumuzun her anlamda güvende hissetmesini sağlamak amacıyla Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak her zaman her yerde görev başındayız.Güven ve Huzur İçin Her Zaman Her Yerdeyiz…