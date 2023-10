ISPARTA'NIN EN TEKLİKELİ KAVŞAĞI



Isparta Gül Küçük Sanayi Sitesi Kavşağındaki Trafik Sorunlarına Çözüm Arayışı

Isparta, Gül Küçük Sanayi Sitesi kavşağı, her gün yüzlerce araç karmaşasına ve trafik kazalarına sahne oluyor. Bölge sürücüleri ve yayalar, bu duruma dair düşüncelerini dile getirdi.

Gül Küçük Sanayi Sitesi kavşağıyla ilgili yapılan açıklamalarda şu ifadeler öne çıkıyor:

"Burada çok kaza oluyor. Yani kaza olduğunda canlar gidiyor. Burayı kapatmaları lazım. Alternatif bir yol belirlenmeli."

"Memnun değiliz bu kavşaktan. Bu kavşağın kapatılması ya da trafik ışığı olması gerekiyor."

"Tabii ki burası çok tehlikeli bir yer. Mecburiyetten kullanıyoruz. Memnun değilim buradan. Herkes buradan şikayetçi."

"Trafik allak bullak. Kimin nereye gideceğini kestirmek güç. Burası tehlikeli ve alternatif bir yol olmaması sık sık trafik kazalarına yol açıyor."

"Yayalar için karşıdan karşıya geçmek zorlaşıyor. Sabah ve akşam saatlerinde giriş ve çıkışlar büyük bir karmaşa içinde oluyor."

"Sürücüler her gün trafik kazalarına neden olan bu kavşağa bir alternatif yol yapılmasını istiyor."

Sürücüler, özellikle sabah ve akşam saatlerinde bu kavşağın trafik karmaşasına neden olduğunu ve trafik kazalarının sık sık meydana geldiğini vurguluyor. Alternatif bir yol, üst geçit veya alt geçit gibi çözümler önerilerek, trafik güvenliğini artırmak ve karmaşayı önlemek amacıyla çaba harcanması gerektiği dile getiriliyor. Bu kavşağın düzenlenmesi veya alternatif bir yol yapılmasıyla trafik güvenliğinin artırılması ve bölge sakinlerinin daha güvenli bir ulaşım deneyimi yaşaması hedefleniyor.













