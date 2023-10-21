Isparta'da İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarına Karşı Büyük Tepki ve Dua

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Isparta, Türkiye: İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, Isparta şehrinde Mimar Sinan Camii'nde cuma namazı çıkışı toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara karşı güçlü bir tepki gösterdi. Gösteriye, Isparta Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Kalabalık, tekbir sesleri eşliğinde İsrail'e karşı sloganlar attı. "Ağabeyler! Tekbir! Ağabeyler! İşbirlikçi ABD! Katil! İsrail! İşbirlikçi ABD!" sloganları, Isparta'da halkın İsrail'e yönelik saldırılara duyduğu öfkeyi yansıttı.

Anadolu Gençlik Derneği Üniversite Komisyon Başkanı Muhammed Yıldız, İsrail'in emperyalizmin bir ürünü olduğunu vurgulayarak, "Bu zulme tarafsız kalmak namussuzluktur." dedi. Yıldız, Filistin'in yanında olduklarını göstermek için tüm Türkiye'den ses verdiklerini ve Siyonist İsrail'i lanetlediklerini ifade etti.

Muhammed Yıldız'ın ardından, Filistinliler için dualar edildi. Kalabalık, "Mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma Allah'ım. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz, miracın şehri Kudüs uğruna, yerle bir edilen Gazze uğruna, canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım." duasıyla Filistinlilere destek ve dua gönderdi.

Isparta'daki bu gösteri, İsrail-Filistin çatışmalarına yönelik Türkiye'nin duyarlılığını ve dayanışmasını yansıtmak amacıyla düzenlenmiş önemli bir etkinlik oldu.

Çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artıyor.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ispartalılar tepki gösterdi.Mimar Sinan Camii'nde cuma namazı çıkışı gösterilen tepkiye,Isparta Belediye Başkan Yardımcıları, Uğur Büyükçolcu, Özler Erdoğan,siyasi partilerin ve sivir toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.şeklinde Tekbir sesleri yükseldi ve sloganlar atıldı;İsrail'in emperyalizmin kurduğu bir terör örgütü olduğunu belirten Anadolu Gençlik Derneği Üniversite Komisyon Başkanı Muhammed Yıldız, bu zulme tarafsız kalmak namussuzluktur dedi.Muhammed Yıldız: '''' diye konuştu.Ardından Filistinliler için eller semaya açıldı ve dua edildi.''''