Tonton Süt'ten Lezzet Dolu Çiğ Süt ve Cumhuriyet Kampanyaları!

Tonton Süt Şarküteri, doğallığı ve lezzeti bir araya getirerek müşterilerine unutulmaz deneyimler sunmaya devam ediyor. İşte Tonton Süt'ün çift kampanyası:

Çiğ Süt Kampanyası: Tonton Süt Gel-Al kampanyasıyla 2.5 Litre çiğ sütü sadece 50 ₺'ye alabilirsiniz. Sütün en doğal halini uygun fiyatla deneyimlemek için acele edin. Kampanya, Ay sonuna kadar geçerli.

Cumhuriyet Kampanyası: Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak, birçok üründe indirimler sizi bekliyor. Yüz yıl coşkusunu lezzetle taçlandırmak isteyenlere özel fırsatlar sunuyoruz. Kampanya, Ay sonuna kadar sürecek.

Kampanya Detayları:

Çiğ Süt Kampanyası:

Kampanya Kapsamı: Tonton Süt Gel-Al Kampanyası

Ürün: 2.5 Litre Çiğ Süt

Kampanya Fiyatı: 50 ₺

Cumhuriyet Kampanyası:

Kampanya Kapsamı: Cumhuriyet 100. Yıl Özel İndirimleri

İndirimli Ürünler: Birçok ürün Cumhuriyet kutlamaları kapsamında indirimli.

Tonton Süt Şarküteri'nin Adresi:

6 Mart Caddesi Halı Sarayı Karşısı Gözde Balık Yanı

Her iki kampanyamız da Ay sonuna kadar geçerli, bu fırsatları kaçırmamak için hemen iletişim numaramızı kaydedin: 0543 288 32 32. Tonton Süt'ün doğal lezzetini ve Cumhuriyet coşkusunu bir arada yaşayın!













































