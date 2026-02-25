Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zehir Taciri Tutuklandı

Isparta'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından halk sağlığını korumak ve uyuşturucu ticaretini engellemek amacıyla 23 Şubat 2026 tarihinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi Gerçekleştirilen titiz çalışmalar ve yapılan aramalar neticesinde önemli ölçüde uyuşturucu maddeye el konuldu. Operasyonda ele geçirilen maddeler şu şekilde sıralandı:

2.050 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid

100 adet sentetik ecza

20,12 gram esrar

2 Kişi Cezaevine Gönderildi Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında hızlıca yasal işlem başlatıldı. Emniyetten alınan bilgiye göre; 1 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapıldı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si ise, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla ve zehir tacirleriyle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.