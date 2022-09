Eğirdir’de kurulu olan Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) tarafından 27-30 Eylül 2022 tarihleri arasında, Gıda Güvencesi Açısından Meyvecilik temasıyla düzenlenen Ulusal Meyvecilik Sempozyumu başladı.Sempozyumda; Meyvecilik sektörünü etkileyen iklim sorunları, küresel pazarlar ve tüketici tercihlerindeki değişim sorunları ile gıda güvenliği konusundaki endişeler enine boyuna değerlendirilecek. Bunun yanında meyvecilik konusundaki bilimsel gelişmeler ışığında bilgi ve tecrübeler katılımcılarla paylaşılacak ve disiplinler arası işbirliklerinin güçlenmesi adına çalışmalar yapılacak.Sempozyumun açılış programına katılan ve burada bir konuşma yapan Vali Aydın Baruş Isparta’nın meyvecilik sektöründeki sayısal verilerini paylaşarak meyveciliğin önemine değindi.Vali Baruş “Küresel iklim krizi ve son olarak salgın süreci tüm insanlara gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Gıdanın ulaşılabilirliği, sürdürülebilir gıda yönetimi bugün dünyanın üzerinde durduğu en stratejik konulardan biri. Bu nedenledir ki böylesine önem taşıyan stratejik bir konuda ilimizde düzenlenen Ulusal Meyvecilik Sempozyumu hepimiz için ayrı bir önem taşıyor. Sempozyumu bizler için özel kılan bir diğer konu da iklim özellikleri, toprak yapısı ve konumu itibariyle ülkemizin dünyadaki en önemli meyvecilik merkezlerinden birisi olması ve Isparta’mızın da Türkiye'nin en önemli meyvecilik merkezlerinden biri olmasıdır. Türkiye gerçekten meyvecilik hususunda çok zengin iklim çeşitliliğinin getirdiği avantajlarla dünyada yetişebilen meyve çeşitlerinin büyük oranda yetişebildiği hatta son yıllarda özellikle mevsimsel uygunluk taşıyan güney bölgelerimizde tropikal meyvelerin yetiştirilmeye başlandığı çok önemli bir merkez ve her geçen gün ihracat rakamlarımız da meyveciliğin önemi de artıyor. İlimizin ihracat rakamlarına baktığımızda yaş sebze ve meyvede ilk 8 ayda 6 milyon 109 bin dolar, kuru meyve mamullerinde 195 bin dolar civarında. Bu rakamlar da gösteriyor ki meyveciliği ARGE faaliyetlerine uygun ve ülkemiz iklimine uygun bir şekilde yaptığınızda hem kendinizi besleyebiliyorsunuz hem de ülkemizin, ilinizin rakamlarına çok ciddi katkılar sağlayabiliyorsunuz. Ülkemizdeki bazı meyvelerin üretimi bakımından Isparta’mız gerçekten lider konumda. Bunların başında da bugün sempozyumun düzenlendiği Eğirdir ilçemizin de ürettiği elma geliyor. Tarım Müdürlüğü'nün 2021 rakamlarına göre Isparta'da toplam 1 milyon 130 bin 424 ton elma üretimi gerçekleşmiş. Bu alanda Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 25’ini gerçekleştirerek 1. olmuş Isparta. Kirazda 50 bin tonun üzerinde bir üretimle Türkiye 5.’liği, kayısıda 22 bin tonun üzerinde bir üretimde yine Türkiye'de 5. sırada, vişne üretiminde de yine 11 bin ton civarında bir üretimle Türkiye'de 5. sırada. Bu rakamlar da gösteriyor ki Isparta açısından meyvecilik gerçekten çok önemli bir sektör. Özellikle bilinçli bir şekilde yapıldığında ve teknik koşullara uygun bir şekilde yapıldığında, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nün araştırma-geliştirme faaliyetleri ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin vermiş olduğu katkılarla beraber her geçen gün vatandaşlarımız açısında önemli bir geçim kaynağı olduğunu görmekteyiz. Değerli misafirler bugün sempozyumu düzenlendiğimiz Eğirdir, biraz önce belirttiğim gibi elmacılık açısından son derece verimli, kaliteli üretim yapan bir ilçemiz. Ülke ekonomisine en az 70 milyon dolarlık bir katma değer sağladığı yönünde tahminleriniz var. Sempozyum süresince çok önemli çalışmalar yapılacak, bu sempozyum süresince yapılacak çalışmaların, sunulacak bildirilerin ve oluşacak bilimsel iklimin gıdaya daha kolay ve adil erişim, daha güvenli bir gelecek adına ülkemiz ve dünya için faydalı sonuçlar ortaya koyacağını düşünüyorum. Bu sempozyumu tertip eden Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz ve çok değerli personeline, organizasyona güçlü bir şekilde destek veren özel sektör temsilcilerimize, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımıza, üniversitemize bilhassa teşekkür ediyorum. Siz değerli katılımcılarla; Mavi ve yeşilin her tonunu görebileceğiniz ve doğanın her türlü güzelliğine şahit olabileceğiniz göller yöresinin incisi Eğirdir’de birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu bir kez daha ifade ederek sempozyumun; Verimli bir şekilde ve Türkiye meyveciliğine gerçekten çok önemli katkılar sunacak bir şekilde neticeleneceğine yürekten inanıyorum. Yapacağınız çalışmalarda sizlere kolaylıklar diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Vali Baruş ve protokol üyeleri sempozyuma destek veren özel sektör temsilcilerine plaket takdimi gerçekleştirdiler.Sempozyumun açılış programı Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan Akademik Oda Orkestrası triosu tarafından verilen konser ve ardından sahnelenen halk oyunu gösterisiyle son buldu.Ulusal Meyvecilik Sempozyumuna Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Doç. Dr. Davut Keleş, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, MAREM Müdürü Dr. Şerif Özongun, ISUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt Gül, akademisyenler, üreticiler ve öğrenciler katıldı.