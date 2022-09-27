ISPARTA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Tarihleri

2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ilk başvuru tarihi 1 Eylül 2022, son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olmak üzere toplam 4 (dört) aylık süreyi kapsamaktadır.

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Eylül 2022 tarih ve 31962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten (23 Eylül 2022) sonra yapılacak olan tüm başvurular yeni yönetmelik çerçevesinde kabul edilecektir.

Yeni yönetmelik değişikliği gereği; 2023 yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru süreleri (4) aylık süreyi kapsamaktadır. İlk başvuru tarihi 1 Eylül 2022'de başlamış olup, 2 Ocak 2023 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten sonra çiftçilerimizin sadece yeni sahibi oldukları arazileri veya yeni kiraladıkları arazileri kayıt yaptırabilecektir. Bunun haricinde 2 Ocak 2023 tarihinden sonra yeni çiftçi ve arazi kaydı yapılamaz. f

Yapılan yeni yönetmelik değişikliğiyle çiftçilerimiz başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden de yapabileceklerdir. Ayrıca; ÇKS dosyalarında muhtar ve azaların imza ve onayları da kaldırılmış olup, sadece çiftçilerimizin beyanı ve imzası yeterli olacaktır.

Çiftçilerimizin yapılacak destekleme ödemelerinden yararlanabilmeleri ve mağdur olmamaları için 2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularını 2 Ocak 2023 tarihi mesai bitimine kadar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.

Çiftçilerimize önemle duyurulur.



Eyup ADIGÜZEL

İl Müdürü