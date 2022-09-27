Gülistan, Hızırbey ve Bağlar Mahallelerimiz Ziyaret Edildi

Vali Aydın Baruş mahalle ziyaretleri kapsamında Gülistan, Hızırbey ve Bağlar mahallelerinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.

Ziyaretlerine Gülistan mahallesinden başlayan Vali Baruş mahalle esnafını gezerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Mahallede bulunan Şehit Erkan Pala Anadolu Lisesi ve İbrahim Şener Ortaokulu’nu da ziyaret eden ve öğrencilerle sohbet eden Vali Baruş ardından Muhtar Zafer Uzun ile asayiş, eğitim ve sosyal yardım konularında Gülistan Muhtarlığında görüş alış verişinde bulundu.

Hızırbey mahallesindeki ziyaretine muhtarlıkla başlayan Vali Baruş Muhtar Zeynep Yiğit ile görüş alış verişinde bulundu. Daha sonra Hızırbey Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulunan Vali Baruş buradan Kule Park’a geçerek bir süre çocuklarla sohbet edip çocukların oyunlarına eşlik etti.

Son ziyaretini Bağlar Mahallesine gerçekleştiren Vali Baruş burada mahalle esnafı ve Salı Pazarı esnafını ziyaret ederek bir süre esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Vali Baruş Bağlar Aile Sağlığı Merkezi’nde de incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlerinde Vali Baruş’a İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay Acar ve İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik eşlik etti.