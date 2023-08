Isparta'da Parklarda Fıskiyeleri Kıran Şahıslar Görüntülendi

Isparta'nın Değerli Mahalle Sakinleri, Park Zararına Karşı Uyarıldı

Isparta'da parklarda meydana gelen fıskiye kırma olayları güvenlik kameralarıyla tespit edildi. Mahalle sakinleri, parklara verilen zarara karşı duyarlılık çağrısı yaparak yetkililere yardımcı olmalarını istedi.

Park Zararı ve Mahalle Duyarlılığı: Çağrı ve İkaz

Isparta'da parklardaki fıskiyeleri tahrip eden kişilerin görüntüleri ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, bu tür kendi bilmez davranışlar karşısında harekete geçmeye çağırdı. Polis, 112 veya zabıta 153 numaralarını arayarak olayları kolluk kuvvetleriyle paylaşmaları ve mahalle muhtarlığına bilgi vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

Her An Arayın: Güvenlik Her Zaman Önemli

Mahalle sakinlerine önemli bir hatırlatma: Herhangi bir saatte güvenlikle ilgili konularda iletişime geçmekten çekinmeyin. Zarar veren kişilerin görüntüsünün paylaşıldığı video ile farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Mahalle halkından istek, duyarlılık ve işbirliği çağrısına olumlu cevap verilmesi yönünde.

Mahalle Muhtarı Hasan Derebek'ten Çağrı

Mahalle muhtarı Hasan Derebek, olaylarla ilgili olarak şu numaradan iletişime geçebileceğinizi belirtiyor: 0541 958 88 18. Derebek, mahalle sakinlerine duyarlı olma ve mahallelerinin güvenliğine sahip çıkma çağrısını yineledi.

Güvenli ve düzenli bir mahalle için herkesin işbirliği içinde olması gerektiği unutulmamalıdır.