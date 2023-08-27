Ek MTV Ödemesi ve Yapılandırma İçin Son Gün 31 Ağustos!

Kahramanmaraş Depreminin Ardından Ek MTV Ödemesi: Son 5 Gün

Araç sahiplerine önemli hatırlatma: Bu yıla özgü getirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ek ödemesinin ilk taksiti için son hafta başladı. 31 Ağustos'a kadar ödemelerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Araç Sahiplerine Önemli Bilgi: Yapılandırma ve Ödeme Detayları

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından getirilen ek MTV ödemesi için son 5 gün! Ayrıca, yapılandırmadan yararlanamayan mükelleflerin hesaplanan tutarlarını faiziyle birlikte ödeyebilmesi için son tarih de 31 Ağustos Perşembe günü.

Ek MTV Ödemesi ve Son Tarih Detayları

Ödemeler, araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri vergi miktarı kadar olacak. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı sonuna kadar yapılabilir.

Eylül 2023'te Kayıt Edilen Araçlar İçin Yeni Düzenleme

Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak. Unutmayın, bu ödemenin atlanması araç sahiplerini çeşitli haklardan mahrum bırakabilir.