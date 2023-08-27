Vali Aydın Baruş “Köylere Hizmetlerimiz Devam Edecek”

Isparta merkeze bağlı köy muhtarlarının katılımıyla yapılan istişare toplantısı Kayı Köyü muhtarı Aydın Kayabaş ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş başkanlığında Merkeze bağlı 20 köy muhtarlarının katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısına Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, siyasi parti temsilcileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri ve daire müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Aydın Baruş Kayı köyüne son dönemde yapılan hizmetleri katılımcılarla paylaşarak tüm köylere eşit şekilde hizmetlerin devam edeceğini kaydetti.

Isparta’nın son dönemde Enerji yatırımları konusunda ciddi yatırımları aldığını kaydeden Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz 2023 ve 2024 yılında doğalgaza kavuşacak ilçeleri katılımcılar ile paylaşarak, il genelinde 800 km’nin üzerinde sıcak asfalt yapacağını kaydetti.

Kayı Köyü muhtarı Aydın Kayabaş ise yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.