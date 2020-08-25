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İnternetten 30 gün içinde başvuran alabiliyor!

İnternetten 30 gün içinde başvuran alabiliyor!
ISPARTA
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İnternetten başvuran alabilir

İşsizlik parası almak isteyen milyonlarca kişi, başvurularını İŞKUR'a iletmesi gerekiyor. Bu başvurular internet üzerinden de kolaylıkla yapılabiliyor. Ancak başvuru yapmak için iş sözleşmesinin feshinden itibaren 30 günlük süreyi geçirmemeye dikkat edilmeli ki hak kaybı olmasın.

İşsizlik maaşını haksız alan kişilerden haksız alınan tutarlar faiziyle geri alınıyor. Bu nedenle işsizlik maaşı alanların kurallara uymaları ve İŞKUR'dan gelecek bildirimleri takip etmeleri çok önemli.

NASIL BAŞVURULUYOR?
İşsizlik parası almak isteyen kişilerin İŞKUR'a başvuru yapması gerekir. Bu başvurunun internet üzerinden yapılması da mümkündür. Dolayısıyla işsiz kalan kişi İŞKUR'a hiç gitmeden de işsizlik parasına başvurabilir.
www.iskur.gov.tr adresinden işsizlik parasına başvuru yapılabilir. İnternet üzerinden yapılan başvuru sonrasında gerekli kontroller yapıldıktan sonra kişi işsizlik parasını hak etmişse kendisine işsizlik parası verilmeye başlanır.

SÜRE KAÇIRILMAMALI
İşsizlik sigortasına başvuru yapmak için iş sözleşmesinin feshinden itibaren 30 günlük süreyi geçirmemek gerekiyor. Bu süre içerisinde yapılan başvurular İŞKUR tarafından inceleniyor ve gerekli hizmetler için işlemler başlatılıyor. Yani işsiz kalan kişi adına iş arayan kaydı yapılıyor, işsize iş ve meslek danışmanı ataması gerçekleştiriliyor, işe yerleştirme faaliyetleri için mesleki eğitim planlamasına başlanıyor.
Ancak 30 günlük süre geçirilirse, işsizin işsizlik parası alacağı süre üzerinden geç kalınan günler düşülüyor. Örneğin işsiz kalan kişi son üç yıl içinde 600 sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş ise 180 gün işsizlik parası alabiliyor. Ancak aynı kişi iş sözleşmesinin feshinden 60 gün sonra İŞKUR'a başvuru yapmış ise 180 gün yerine 150 gün işsizlik parası alabilecek.
Yani başvuruda geç kaldığı her gün, işsizlik ödeneği alabileceği süreden düşülecek. Bu nedenle işsizlerin işsizlik sigortası başvurularını İŞKUR'a 30 günlük süre içerisinde yapmalarında fayda var. Aksi taktirde işsizlik parası alabilecekleri günleri kısaltmış olacaklardır.

MÜCBİR SEBEP
30 günlük sürenin aşılmasında yalnız bazı durumlarda yararlanma süresinden düşülmemesi mümkün. Bu da ortada mücbir bir sebebin bulunması hali. Ancak olağanüstü bir durumun başvuruyu engellemesi halinde, deprem, sel, yangın veya kişinin çok ağır bir hastalık veya kaza geçirmesi durumundaki gecikmelerde başvuru süresinin aşılmasına rağmen yararlanma süresinde herhangi bir kayıp olmamaktadır.

HANGİ HALLERDE ÖDENEK KESİLİR?
İşsizlik parası almaya başlayan kişi yeniden çalışmaya başlarsa, emekli olursa, İŞKUR'un meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerine haklı nedeni olmadan katılmazsa, İŞKUR'un çağrılarına cevap vermezse ve yine İŞKUR'un kendisine teklif ettiği ve son mesleğine ve kazandığı paraya uygun olan, ikamet ettiği yerin belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan bir işi kabul etmezse işsizlik parası kesilir.
İşsizlik parası alan kişinin İŞKUR'dan gelen çağrılara uyması, İŞKUR'un kendisine sunduğu hizmetleri takip etmesi şarttır. Aynı şekilde çalışmaya başlayan bir kişinin de mutlaka İŞKUR'u bilgilendirmesi ve işsizlik parasını kestirmesi gerekir.

YURTDIŞINA ÇIKAN ÇALIŞMAYA HAZIR DEĞİL DEMEKTİR
İŞKUR yurtdışına çıkılması durumunu, çalışmaya hazır olmamak olarak değerlendiriyor. Bu nedenle de işsizlik maaşı almaktayken yurtdışına çıkanların maaşlarını kesiyor.
Bu durum işsizler için sorun yaratabiliyor. Çünkü işsiz kalan kişi bilgi ve görgüsünü artırmak için veya çoğu kez dil öğrenmek için yurtdışına çıktığında işsizlik maaşını alamıyor. Bu nedenle de aslında istihdam edilebilirliğini artırmak için kendisine yatırım yapmak isteyen bir işsize ekonomik destek sağlanmamış oluyor.

YURTDIŞINA GİTTİĞİNİ 15 GÜN İÇİNDE BİLDİRİRSE...
İŞKUR işsizlik maaşı alacak olan işsizlere bir taahhütname imzalatıyor. Bu taahhütnamede yurtdışına çıkacak işçinin 15 gün içerisinde bu durumu İŞKUR'a bildireceğine dair madde var. Dolayısıyla bir günlüğüne bile olsa yurtdışına çıkacak olan kişinin bu durumu İŞKUR'a bildirmesi gerekiyor.
İŞKUR kendisine bu bildirim yapıldığında işsizin yurtdışında kalacağı süre boyunca işsizlik maaşını kesiyor. İşsiz Türkiye'ye geri döndüğünde kalan süre için işsizlik maaşını yeniden bağlatabiliyor.
Örneğin, 180 gün süreyle işsizlik maaşına hak kazanan bir kişi, 70 gün maaş aldıktan sonra 30 gün süreyle yurtdışına çıkarsa işsizlik maaşı 30 günlüğüne durduruluyor. Türkiye'ye geri döndüğünde bu durumu İŞKUR'a bildiren işsiz kalan maaş alma süresi kadar işsizlik maaşı almaya devam ediyor. Yani örnekteki işsiz 110 gün daha işsizlik maaşı almaya devam edecektir.

KAYNAK: HÜRRİYET
 
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