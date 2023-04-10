"Isparta Belediye Meclisi, Depremzedelere Destek Olmak İçin Halk Otobüslerine Bir Defaya Mahsus 1,5 Milyon TL Verilecek"



Son dakika Isparta haberine göre, Isparta Belediyesi Meclisi, Nisan ayı toplantısında aldığı kararla depremzede vatandaşların halk otobüslerine ücretsiz binebilmeleri için Isparta Halk Otobüsleri Kooperatifine 1 milyon 500 bin lira destek vermeyi kararlaştırdı. Ancak bazı medya kuruluşlarının aylık olarak verileceği yönündeki haberlerinin aksine, bu destek kararı bir defaya mahsus olacak şekilde verilecektir. Kamuoyuna duyurulur.