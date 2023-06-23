KURBAN BAYRAMINDA AÇIK OLAN FIRINCILAR LİSTESİ 2023
1.GÜN
1-Yeşilyayla EkmekFabrikası
Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı) ISPARTA
2-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası
Y.şehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı) ISPARTA
3-Gül Ekmek Teknesi
ÇünürMah 102 Caddesi No: 158/1- ISPARTA
4- Gevrekler Taş Fırın
Savköy Isparta Antalya Yolu No:26 ISARTA
5-Ankara Unlu Mamülleri
Gülistan Mah 111 Cadde No 268 Daire 1 ISPARTA
6-Gülcü Ekmek Fabrikası
Hanife Sultan Mah. 3412 Sok.No:3 ISPARTA
7-Soylular Taş Fırın Unlu Mamülleri
Davraz Mah. 104 Cadde Eğirdir Karayolu Üzeri No. 104 ISPARTA
2.GÜN
1-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası
Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı) ISPARTA
2-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası
Y.şehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı) ISPARTA
3-Gül Ekmek Teknesi
ÇünürMah 102 Caddesi No: 158/1- ISPARTA
4- Gevrekler Taş Fırın
Savköy Isparta Antalya Yolu No:26 ISARTA
5- Ankara Unlu Mamülleri
Gülistan Mah. 111 Cadde No 268 Daire 1 ISPARTA
6-Ali Köyü Ekmek Fırını
Ali Köyü 2/0 ISPARTA
7- Gülcü Ekmek Fabrikası
Hanife Sultan Mah 3412 Sok.No:3 ISPARTA
8- Berkan Ekmek Fabrikası
Yedişehitler Mah. 2909 Sok.No:6 ISPARTA
9- Ekmekçibaba Ekmek ırını
Karaağaç Mah. 1821. Sk. NO:10/A ISPARTA
10- Aksu Ekmek Fırını
Pirimehmet Mah. Davraz Yaşam Hastanesi Yanı ISPARTA
11-Isparta İslamköy Ekmek ve Unlu Mam.
Ayazmana Mahallesi 230.Cadde No 42-44/1ISPARTA
Orta Mevkii Hacı Ömer Sokak No 4 İSLAMKÖY-ATABEY /ISPARTA
Sanayi Mah. 3331 Sok No 17 ISPARTA
12-Soylular Taş Fırın Unlu Mamülleri
Davraz Mah. 104 Cadde Eğirdir Karayolu Üzeri No. 104 ISPARTA
13-Osmanoğlu Salman Ekmek Fırını
Ayazmana Mh.Sosyal Tesisleri ISPARTA
14-Yedişehitler Ekmek Fırını
Yedişehitler Mahallesi 2987 Sok. No: 3/1 ISPARTA
Hızırbey Mahallesi 1524 Sok. No: 21/A ISPARTA
Yedişehitler Mahallesi 109. Cadde No:85/1 ISPARTA
Zafer Mahallesi 209 Cad. No:67/1 ISPARTA
15-Seçkin Ekmek Fırını
Eski San.Mah.İstanbul Yolu Üzeri ISPARTA
3.GÜN
1-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası
Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı) ISPARTA
2-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası
Y.şehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı) ISPARTA
3-Gül Ekmek Teknesi
ÇünürMah 102 Caddesi No: 158/1- ISPARTA
4- Gevrekler Taş Fırın
Savköy Isparta Antalya Yolu No:26 ISARTA
5- Ankara Unlu Mamülleri
Gülistan Mah 111 Cadde No 268 Daire 1 ISPARTA
6-Ali Köyü Ekmek Fırını
Ali Köyü 2/0 ISPARTA
7- Gülcü Ekmek Fabrikası
Hanife Sultan Mah 3412 Sok.No:3 ISPARTA
8- Berkan Ekmek Fabrikası
Yedişehitler Mah. 2909 Sok.No:6 ISPARTA
9- Zafer Ekmek Fırını
Keçeci Mah. 2301. Sk. No:17 ISPARTA
10- Aksu Ekmek Fırını
Pirimehmet Mah. Davraz Yaşam Hastanesi Yanı ISPARTA
11-Isparta İslamköy Ekmek ve Unlu Mam.
Ayazmana Mahallesi 230.Cadde No 42-44/1ISPARTA
Orta Mevkii Hacı Ömer Sokak No 4 İSLAMKÖY-ATABEY /ISPARTA
Sanayi Mah. 3331 Sok No 17 ISPARTA
12-Soylular Taş Fırın Unlu Mamülleri
Davraz Mah. 104 Cadde Eğirdir Karayolu Üzeri No. 104 ISPARTA
13-Osmanoğlu Salman Ekmek Fırını
Ayazmana Mh.Sosyal Tesisleri ISPARTA
14-Yedişehitler Ekmek Fırını
Yedişehitler Mahallesi 2987 Sok. No: 3/1 ISPARTA
Hızırbey Mahallesi 1524 Sok. No: 21/A ISPARTA
Yedişehitler Mahallesi 109. Cadde No:85/1 ISPARTA
Zafer Mahallesi 209 Cad. No:67/1 ISPARTA
15-Seçkin Ekmek Fırını
Eski San.Mah.İstanbul Yolu Üzeri ISPARTA
16-Ekmekçibaba Ekmek Fırını
Karaağaç Mah. 1821. Sk. NO:10/A ISPARTA
17-Sav Ekmek ve Unlu Mamulleri
Sav Kasabası Aşağı Mah. İncili Sok.No:2 ISPARTA
18- Keçeci Can Ekmek Fırını
Emre Mah 119 Cadde - No:134 ISPARTA
19-Özeller Ekmek Fırını
Emre Mah. ISPARTA
4.GÜN
1-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası
Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı) ISPARTA
2-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası
Y.şehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı) ISPARTA
3-Gül Ekmek Teknesi
ÇünürMah 102 Caddesi No: 158/1- ISPARTA
4- Gevrekler Taş Fırın
Savköy Isparta Antalya Yolu No:26 ISARTA
5- Ankara Unlu Mamülleri
Gülistan Mah 111 Cadde No 268 Daire 1 ISPARTA
6-Ali Köyü Ekmek Fırını
Ali Köyü 2/0 ISPARTA
7- Gülcü Ekmek Fabrikası
Hanife Sultan Mah 3412 Sok.No:3 ISPARTA
8- Berkan Ekmek Fabrikası
Yedişehitler Mah. 2909 Sok.No:6 ISPARTA
9- Zafer Ekmek Fırını
Keçeci Mah. 2301. Sk. No:17 ISPARTA
10- Aksu Ekmek Fırını
Pirimehmet Mah. Davraz Yaşam Hastanesi Yanı ISPARTA
11-Isparta İslamköy Ekmek ve Unlu Mam.
Ayazmana Mahallesi 230.Cadde No 42-44/1ISPARTA
Orta Mevkii Hacı Ömer Sokak No 4 İSLAMKÖY-ATABEY /ISPARTA
Sanayi Mah. 3331 Sok No 17 ISPARTA
12-Soylular Taş Fırın Unlu Mamülleri
Davraz Mah. 104 Cadde Eğirdir Karayolu Üzeri No. 104 ISPARTA
13-Osmanoğlu Salman Ekmek Fırını
Ayazmana Mh.Sosyal Tesisleri ISPARTA
14-Yedişehitler Ekmek Fırını
Yedişehitler Mahallesi 2987 Sok. No: 3/1 ISPARTA
Hızırbey Mahallesi 1524 Sok. No: 21/A ISPARTA
Yedişehitler Mahallesi 109. Cadde No:85/1 ISPARTA
Zafer Mahallesi 209 Cad. No:67/1 ISPARTA
15-Seçkin Ekmek Fırını
Eski San.Mah.İstanbul Yolu Üzeri ISPARTA
16-Ekmekçibaba Ekmek Fırını
Karaağaç Mah. 1821. Sk. NO:10/A ISPARTA
17-Sav Ekmek ve Unlu Mamulleri
Sav Kasabası Aşağı Mah. İncili Sok.No:2 ISPARTA
18- Keçeci Can Ekmek Fırını
Emre Mah 119 Cadde - No:134 ISPARTA
19-Özeller Ekmek Fırını
Emre Mah. ISPARTA