​KURBAN BAYRAMINDA AÇIK OLAN FIRINCILAR LİSTESİ 2023

1.GÜN

1-Yeşilyayla EkmekFabrikası

Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı) ISPARTA



2-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası

Y.şehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı) ISPARTA



3-Gül Ekmek Teknesi

ÇünürMah 102 Caddesi No: 158/1- ISPARTA



4- Gevrekler Taş Fırın

Savköy Isparta Antalya Yolu No:26 ISARTA



5-Ankara Unlu Mamülleri

Gülistan Mah 111 Cadde No 268 Daire 1 ISPARTA



6-Gülcü Ekmek Fabrikası

Hanife Sultan Mah. 3412 Sok.No:3 ISPARTA



7-Soylular Taş Fırın Unlu Mamülleri

Davraz Mah. 104 Cadde Eğirdir Karayolu Üzeri No. 104 ISPARTA



2.GÜN



1-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası

Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı) ISPARTA



2-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası

Y.şehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı) ISPARTA



3-Gül Ekmek Teknesi

ÇünürMah 102 Caddesi No: 158/1- ISPARTA



4- Gevrekler Taş Fırın

Savköy Isparta Antalya Yolu No:26 ISARTA



5- Ankara Unlu Mamülleri

Gülistan Mah. 111 Cadde No 268 Daire 1 ISPARTA



6-Ali Köyü Ekmek Fırını

Ali Köyü 2/0 ISPARTA



7- Gülcü Ekmek Fabrikası

Hanife Sultan Mah 3412 Sok.No:3 ISPARTA



8- Berkan Ekmek Fabrikası

Yedişehitler Mah. 2909 Sok.No:6 ISPARTA



9- Ekmekçibaba Ekmek ırını

Karaağaç Mah. 1821. Sk. NO:10/A ISPARTA



10- Aksu Ekmek Fırını

Pirimehmet Mah. Davraz Yaşam Hastanesi Yanı ISPARTA



11-Isparta İslamköy Ekmek ve Unlu Mam.

Ayazmana Mahallesi 230.Cadde No 42-44/1ISPARTA

Orta Mevkii Hacı Ömer Sokak No 4 İSLAMKÖY-ATABEY /ISPARTA

Sanayi Mah. 3331 Sok No 17 ISPARTA



12-Soylular Taş Fırın Unlu Mamülleri

Davraz Mah. 104 Cadde Eğirdir Karayolu Üzeri No. 104 ISPARTA



13-Osmanoğlu Salman Ekmek Fırını

Ayazmana Mh.Sosyal Tesisleri ISPARTA



14-Yedişehitler Ekmek Fırını

Yedişehitler Mahallesi 2987 Sok. No: 3/1 ISPARTA

Hızırbey Mahallesi 1524 Sok. No: 21/A ISPARTA

Yedişehitler Mahallesi 109. Cadde No:85/1 ISPARTA

Zafer Mahallesi 209 Cad. No:67/1 ISPARTA



15-Seçkin Ekmek Fırını

Eski San.Mah.İstanbul Yolu Üzeri ISPARTA







3.GÜN





1-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası

Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı) ISPARTA



2-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası

Y.şehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı) ISPARTA



3-Gül Ekmek Teknesi

ÇünürMah 102 Caddesi No: 158/1- ISPARTA



4- Gevrekler Taş Fırın

Savköy Isparta Antalya Yolu No:26 ISARTA



5- Ankara Unlu Mamülleri

Gülistan Mah 111 Cadde No 268 Daire 1 ISPARTA



6-Ali Köyü Ekmek Fırını

Ali Köyü 2/0 ISPARTA



7- Gülcü Ekmek Fabrikası

Hanife Sultan Mah 3412 Sok.No:3 ISPARTA



8- Berkan Ekmek Fabrikası

Yedişehitler Mah. 2909 Sok.No:6 ISPARTA



9- Zafer Ekmek Fırını

Keçeci Mah. 2301. Sk. No:17 ISPARTA



10- Aksu Ekmek Fırını

Pirimehmet Mah. Davraz Yaşam Hastanesi Yanı ISPARTA



11-Isparta İslamköy Ekmek ve Unlu Mam.

Ayazmana Mahallesi 230.Cadde No 42-44/1ISPARTA

Orta Mevkii Hacı Ömer Sokak No 4 İSLAMKÖY-ATABEY /ISPARTA

Sanayi Mah. 3331 Sok No 17 ISPARTA



12-Soylular Taş Fırın Unlu Mamülleri

Davraz Mah. 104 Cadde Eğirdir Karayolu Üzeri No. 104 ISPARTA



13-Osmanoğlu Salman Ekmek Fırını

Ayazmana Mh.Sosyal Tesisleri ISPARTA



14-Yedişehitler Ekmek Fırını

Yedişehitler Mahallesi 2987 Sok. No: 3/1 ISPARTA

Hızırbey Mahallesi 1524 Sok. No: 21/A ISPARTA

Yedişehitler Mahallesi 109. Cadde No:85/1 ISPARTA

Zafer Mahallesi 209 Cad. No:67/1 ISPARTA



15-Seçkin Ekmek Fırını

Eski San.Mah.İstanbul Yolu Üzeri ISPARTA



16-Ekmekçibaba Ekmek Fırını

Karaağaç Mah. 1821. Sk. NO:10/A ISPARTA



17-Sav Ekmek ve Unlu Mamulleri

Sav Kasabası Aşağı Mah. İncili Sok.No:2 ISPARTA



18- Keçeci Can Ekmek Fırını

Emre Mah 119 Cadde - No:134 ISPARTA



19-Özeller Ekmek Fırını

Emre Mah. ISPARTA







4.GÜN



1-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası

Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı) ISPARTA



2-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası

Y.şehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı) ISPARTA



3-Gül Ekmek Teknesi

ÇünürMah 102 Caddesi No: 158/1- ISPARTA



4- Gevrekler Taş Fırın

Savköy Isparta Antalya Yolu No:26 ISARTA



5- Ankara Unlu Mamülleri

Gülistan Mah 111 Cadde No 268 Daire 1 ISPARTA



6-Ali Köyü Ekmek Fırını

Ali Köyü 2/0 ISPARTA



7- Gülcü Ekmek Fabrikası

Hanife Sultan Mah 3412 Sok.No:3 ISPARTA



8- Berkan Ekmek Fabrikası

Yedişehitler Mah. 2909 Sok.No:6 ISPARTA



9- Zafer Ekmek Fırını

Keçeci Mah. 2301. Sk. No:17 ISPARTA



10- Aksu Ekmek Fırını

Pirimehmet Mah. Davraz Yaşam Hastanesi Yanı ISPARTA



11-Isparta İslamköy Ekmek ve Unlu Mam.

Ayazmana Mahallesi 230.Cadde No 42-44/1ISPARTA

Orta Mevkii Hacı Ömer Sokak No 4 İSLAMKÖY-ATABEY /ISPARTA

Sanayi Mah. 3331 Sok No 17 ISPARTA



12-Soylular Taş Fırın Unlu Mamülleri

Davraz Mah. 104 Cadde Eğirdir Karayolu Üzeri No. 104 ISPARTA



13-Osmanoğlu Salman Ekmek Fırını

Ayazmana Mh.Sosyal Tesisleri ISPARTA



14-Yedişehitler Ekmek Fırını

Yedişehitler Mahallesi 2987 Sok. No: 3/1 ISPARTA

Hızırbey Mahallesi 1524 Sok. No: 21/A ISPARTA

Yedişehitler Mahallesi 109. Cadde No:85/1 ISPARTA

Zafer Mahallesi 209 Cad. No:67/1 ISPARTA



15-Seçkin Ekmek Fırını

Eski San.Mah.İstanbul Yolu Üzeri ISPARTA



16-Ekmekçibaba Ekmek Fırını

Karaağaç Mah. 1821. Sk. NO:10/A ISPARTA



17-Sav Ekmek ve Unlu Mamulleri

Sav Kasabası Aşağı Mah. İncili Sok.No:2 ISPARTA



18- Keçeci Can Ekmek Fırını

Emre Mah 119 Cadde - No:134 ISPARTA



19-Özeller Ekmek Fırını

Emre Mah. ISPARTA