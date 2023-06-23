Isparta Valiliği'nde düzenlenen 2. Birimler Arası Eşgüdüm ve İstişare toplantısında Vali Aydın Baruş başkanlığında kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile meslek odaları temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda, vatandaşlara en kaliteli hizmetin sunulması için görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Baruş, birimler arasında eşgüdümün sağlanması ve sorunlara çözüm bulunması için işbirliği çağrısında bulundu. Toplantıda ayrıca Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmaları sunuldu.