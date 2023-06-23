Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Biletlerde fahiş fiyata izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımız çok yakından ilgileniyorlar" dedi. Ayrıca, vatandaşların güvenli ve huzurlu seyahat etmelerini sağlamak için çeşitli önlemler alacaklarını belirtti. Kurban Bayramı süresince yoğun ilgi gözlemlediklerini ve demiryolu taşımacılığında kapasite artışına gittiklerini de vurgulayan Bakan Uraloğlu, trafik kurallarına uyma konusunda da vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini ifade etti.