Isparta'da Kaçak Hayvan Operasyonu: 147 Canlı Ele Geçirildi!

Isparta'da Kaçak Hayvan Operasyonu: 147 Canlı Ele Geçirildi!
Isparta'da Kaçak Hayvan Operasyonu: 147 Canlı Ele Geçirildi!

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Büyükhacılar köyünde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında nadir türlerin de bulunduğu toplam 147 kaçak hayvan ele geçirdi. Şüpheli şahsa rekor düzeyde idari para cezası uygulandı.

Isparta’da doğa ve hayvan haklarının korunmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar meyvesini verdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi kapsamında yürüttüğü titiz takip sonucunda, Merkez ilçe Büyükhacılar köyünde yaşayan M.T. isimli şahsın iki ayrı adresine operasyon düzenledi.

Egzotik ve Nadir Türler Koruma Altına Alındı

25 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, yasa dışı yollarla bulundurulduğu tespit edilen çok sayıda hayvan ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanların listesi şöyle:

  • 33 adet Şeker Planörü (Suga Glider)

  • 2 adet Arap Tavşanı

  • 16 adet Hamster

  • 96 adet değişik cinslerde Tavşan

Toplamda 147 canlı, Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak gerekli bakım ve rehabilitasyon işlemleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zanlıya 228 Bin TL Ceza Kesildi

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli M.T. hakkında adli soruşturma başlatıldı. Ayrıca, yasa dışı hayvan ticareti ve bulundurma suçları kapsamında şahsa toplam 228.940 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, doğanın ve hayvanların korunması ile her türlü kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

 

