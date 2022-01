ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ BÜLTENİHastanemize Denizli'den gelerek ,Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi polikliniğine 2 yıl önce tanılanan rahimde kitle nedeniyle başvuran hastamız, Diyabet rahatsızlığı nedeniyle işlemin yapılmasının ertelendiğini ifade etmiştir. Hastanemize yatışı yapılarak gerekli tedavisinin ardından operasyonuna karar verilen hastamıza Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr.Dr.Serhan CAN İŞCAN, ekip olarak başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.Kitlenin çıkartılmasıyla hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade eden İŞCAN, "Operasyon esnasında bir aksilik yaşanmadı. Başarılı çalışmayla 30 santim çapında 5 kilogram ağırlığındaki kitleyi hastamızın rahimi ile birlikte çıkardık. Ameliyat sonrasında hastamızın herhangi bir şikayeti kalmadı." diye konuştu. Ayrıca Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr.Dr.Serhan CAN İŞCAN yaptığı açıklamada Isparta Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji bölümünde rahim, yumurtalık, rahim ağzı, vulva kanserlerini içeren yılda 100’den fazla kanser ameliyatı yapılmaktadır. Jinekolojik onkoloji ekibi poliklinik, servis ve ameliyathane olmak üzere bu konu hakkında deneyim sahibi doktor, hemşire, sekreter ve personelden oluşan büyük bir ailedir. Jinekolojik onkoloji bölümünde onkoloji hastalarının dışında ayrıca rahim sarkması, idrar kaçırması, iyi huylu yumurtalık kistleri, çikolata kistleri, myom, HPV virusunun yol açtığı rahim ağzı hastalıkları, rahim içerisindeki polipler, genital siğiller gibi birçok hastalığın teşhis ve gerek medikal gerekse cerrahi tedavisi gerçekleştirilmektedir.Myomlar kadınlarda en sık rastlanılan iyi huylu tümörlerdir. İyi huylu olmalarına karşı kanamaya neden olmaları, büyük boyutlara ulaşmaları sebebiyle kadınlarda rahim alınmasını gerektiren en sık nedendirler. 35-40 yaş kadınların yaklaşık yarısında saptanmasina ragmen genellikle belirti vermezler. Bu nedenle diğer kadın hastalıklarında olduğu gibi yıllık muayene myomların saptanması ve takibi için önem arz etmektedir. Muayenede yapılan ultrasonografi ile kolayca saptanabildikleri icin belirli aralıkla takip edilerek gereklilik halinde erken müdahale ile kişiye herhangi bir zarar vermeden tedavi edilebilirler.Yıllık jinekolojik kontrol muayenesi, mammografi, meme ultrasonu, 5yılda bir yapılacak servikal kanser taraması kadın sağlığı için çok önemlidir. Unutmamak gerekir ki erken teşhis ve önlem hayat kurtarıcıdır.Hastamız kitleyi gördüğünde çok şaşırdığını dile getirerek ameliyattan sonra sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu ve bu süreçte yanında olan Opr.Dr.Serhan CAN İŞCAN başta olmak üzere ameliyathane, servis çalışanları ve Isparta Şehir Hastanesinin tüm çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Bizde Isparta Şehir Hastanesi olarak hastamıza sevdikleriyle beraber sağlıklı günler dileriz.