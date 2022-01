Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2022 yılının ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi. Dere, Keçeci, Yenice ve Doğancı Mahallelerinin yatırım, istek ve talepleri ile sorunlarının ele alındığı Muhtarlar Buluşması Kirazlıdere Sosyal Tesislerinde yapıldı.2022 yılının ilk Muhtarlar Buluşmasının açılış konuşmasını gerçekleştiren Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı ve Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyükleblebi, geçen günlerde yağan kar yağışından dolayı belediyenin yaptığı olağanüstü çalışmalardan dolayı Başkan Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Büyükleblebi, “Bizler belediye ekiplerimizle mahallelerimizdeki bütün sokaklarımızda şikâyet almadan karla mücadele çalışması gerçekleştirdik. Mahalle sakinlerimiz, muhtarlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.Mahallelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gökhan Büyükleblebi, mahallelerinde parsel sokakların bulunduğunu ve doğalgaz alamayan evlerin doğalgaza kavuşturulduğunu dile getirdi. Büyükleblebi, “70-80 yaşında amcamız sabahın soğuğunda kömürle, isiyle uğraşıyordu. Size söylediğimizde bunların hepsi çözüme ulaştırıldı. Vatandaşlarımızın sorunlarına duyarlılık gösterdiniz” diye konuştu.Yıllardır asfalt görmeyen bölgelerin asfalta kavuşturulduğunu anlatan Büyükleblebi, Gökçay bölgesindeki yapılaşma sonrasında doğan otobüs hattı talebinin yerine getirildiğini durakların konulduğunu dile getirerek, mahallelerindeki çocuk oyun alanlarının yenilendiğini belirtti. Büyükleblebi, “Size ilettiğimiz her sorunumuz çözüme kavuştu. Mahallemizin yıkılmak üzere olan köprüsü yenilendi. Camimizin her türlü bakımları yapıldı, tuvaletleri onarıldı. Mahallelerimize yapılan semt spor sahaları ve statlar var. Bu statlardan birisi de bizim mahallemize yapıldı. Mahalle sakinlerimizin spor yapmasının önü açıldı” ifadelerinde bulundu.Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı da 2019 yılında göreve geldiklerinden buyana Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte güzel çalışmalara imza attıklarını dile getirerek, bugüne kadar mahallelerine yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen’in hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını aktaran Muhtar Divarcı, “Mahallemizi de yakından ilgilendiren, ileri gitmesini sağlayacak olan ISUBÜ’ye öncülük yaptınız bir fakültenin temelini attınız. Bu üniversitenin yapımı tamamlandıktan sonra mahallemize bir canlılık katacaktır. Parklarımızı yenilediniz. Doğalgazı bulunmayan parsel sokaklara doğalgaz hizmetinin gelmesine destek verdiniz. Mahallemizin kullandığı ödeme noktası kazandırdınız, yaşlılarımızı çarşıya inmekten kurtardınız. Sosyal tesisimizin bakımları yapıldı. Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolay teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya da “Sayenizde mahallelerimizde başı dik bir şekilde geziyoruz. Mahallemize 2,5 yıl içerisinde bugüne kadar yapılan yatırımların çok daha fazlası yapıldı” derken yapılan hizmetlerden bahsetti. Sokaklarına begonit taş yapıldığını, semt spor sahasının bitirildiğini, namazgahının tamamlandığını aktardı. Cami tuvalet ve bakımlarının yapıldığını dile getiren Akkaya, en büyük hizmetlerden birisinin de doğalgaza kavuşmaları olduğunu belirtti. Akkaya, Başkan Başdeğirmen’in ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koştuğunu aktararak, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.Mahallelerinin Başkan Başdeğirmen’in göreve gelmesine kadar unutulan bir yer olduğunu dile getiren Dere Mahallesi Muhtarı Şakir Taşçeken de “Büyüklerimizden ‘biz unutulduk, bizi Burdur’a bağlayın’ şeklinde çok sözler duyduk. Bu sözler sizin göreve gelmenizle bitti. Mahallemizde de doğalgaz sorunları vardı, bunları çözdünüz. Mahallemizin yüzde 60’ının doğalgazı yoktu, sizinle bu sorun giderildi. Mahallemizin köprüsü yıkılmak üzereydi, onu yaptınız. Mezarlık alanımız uygun değildi, oranın düzenlemesini yaptınız. Durumu iyi olmayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oldunuz, baca temizliklerini dahi yaptırdınız. Mahallemiz ayrı bir çehreye kavuşuyor. Bezirgan Şelalesinin bulunduğu alanda düzenleme başlattınız. Sayenizde güzel hizmetler aldık. Şahsım ve mahalle sakinlerim adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.Göreve geldiklerinden buyana mahalle muhtarları ile toplantılar gerçekleştirdiklerini ancak pandemi dolayısıyla bu toplantılara bir süre ara vermek zorunda kaldıklarına değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, toplantıların kaldığı yerden tekrar başlatıldığını belirtti. Yapılan bu toplantılarla karşılıklı istişarelerin yapıldığını ve muhtarların hangi mahalleye ne yapıldığını ve şehrin genel yatırımları hakkında da bilgiler edindiğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Daha önceki toplantılarda mahallelerimizin ne gibi istek ve talepleri varsa biz bunları not aldık ve yapılabilecekleri hemen yaptık. Şimdi de yine talepleri alıyoruz ve talepleri yerine getirme noktasında hareket edeceğiz. Şehrimiz güzel bir kar yağışı aldı. Yazın rahat bir şekilde kesintisiz su kullanabileceksek elbette bu kar yağışlarına ihtiyacımız var. Şehrimizde ikinci kar yağışını aldık. Bunun yanında önemli olan kar yağdığında vatandaşlarımızın sorun yaşamaması. Bununla ilgili çalışmalar yaptık, araç iş makinesi, tuz ve solüsyon yönünden hiçbir eksiğimiz yok, önemli bir stoka sahibiz. Son kar mücadelemizi 80 iş makinesi ve araç ile yaptık, hazırlıklıyız, en iyiyi yapmaya çalışıyoruz. Bizler vazifemizi yüreğimizle, gönlümüzle, sorumluluk bilinciyle yerine getiriyoruz” görüşlerinde bulundu.