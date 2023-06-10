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Deprem bölgesinde çalışan gönüllülerle bir araya geldiler

Deprem bölgesinde çalışan gönüllülerle bir araya geldiler
ISPARTA
G.Tarihi: 10.06.2023 18:19
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Deprem bölgesinde çalışan gönüllülerle bir araya geldiler
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Vali Aydın Baruş, Kahramanmaraş depreminde gönüllü olarak bölgede çalışmalara katılan ekiplerle bir araya geldi. Afetlere hazırlıklarla ilgili istişarelerde bulunulurken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, afetler konusunda eksiklikleri gidermek için çalıştıklarını ve belediyeye deprem sonrasında büyük ihtiyaç olarak tespit ettikleri termal görüntüleme cihazı ile sismik ve akustik ses dinleme cihazını kazandırdıklarını söyledi.
 
Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş depremlerinin ardından Isparta’dan bölgeye çok sayıda gönüllü ekip giderek, canların kurtarılması, afet koordinasyonu ve yardım malzemelerinin ulaştırılmasında görev almıştı. Isparta Belediyesi de depremin hemen ardından arama kurtarma ekibi ISAK, sağlık, cenaze, veteriner ve diğer hizmetler için deprem bölgelerine çok sayıda ekip, iş makinesi göndermişti.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Aydın Baruş’un da katıldığı yemekte deprem bölgesine gönüllü giden ekiplerle bir araya geldi. Toplantıda olası bir afet durumunda yapılması gerekenlerle ilgili istişarelerde bulunuldu. İstişareler öncesinde deprem bölgesinde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dualar edildi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Aydın Baruş’un öncülüğünde depremin oluşunun hemen akabinde her türlü hizmeti sunarak bölgenin acısını paylaşmaya çalıştıklarını söyledi. Depremden yarım saat sonra haberlerinin olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, iş makinelerini anında deprem bölgesine ulaştırılmak üzere sevk ettiklerini dile getirdi.
Vali Aydın Baruş’un deprem bölgesinden yeni geldiğini kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Valimiz orada gördüğü ihtiyaçları bizlerle paylaştı. Bizler de buradan oraya yetişmeye çalışıyoruz. Bugünkü toplantımızın amacı yaşayabileceğimiz olası felaketlerin öncesinde yapılması gerekenlerle ilgili sizlerle istişarelerde bulunmak. Bu büyük felaketten çıkardığımız derslerle biraz ders çalışalım istiyoruz. Neler yapabileceğimizi, ne gibi eksikliklerimiz var bunları konuşmalıyız. Sizler bu işin içerisinde birebir çalışan arkadaşlarımız olarak eksiklikleri tespit ettiniz. Sizleri deprem bölgesinde ziyaret ettiğimde eksiklikleri not alın, bizlerle paylaşın demiştim. Belediyemiz, valiliğimiz ve AFAD olarak bu eksiklikleri giderelim istiyoruz” dedi.
Kendilerine eksiklik olarak bildirilen ve ihtiyaç olarak gösterilen ekipmanların alımları için harekete geçtiklerini aktaran Başkan Başdeğirmen, enkaz altında 50 metreye kadar canlı ısısını algılayabilen termal görüntüleme cihazını, göçük altında kalan bir canlının verebileceği en küçük ses ve titreşimi algılayabilen sismik ve akustik ses dinleme cihazını belediyeye kazandırdıklarını söyledi.  Başdeğirmen, yine 500 adet afet çadırı alımını gerçekleştirdiklerini, tam donanımlı arama kurtarma aracının da eylül veya ekim ayında kendilerine teslim edileceğini, bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri esnasında personelin istirahati ve teknik malzemeler için konteynerin alım çalışmalarında da sona gelindiğini belirtti.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2019 yılında göreve geldiklerinde Belediye Meclisinde aldıkları kararla şehrin 44 mahallesinde 440 noktada zemin jeolojik etüt-sondaj çalışmalarını gerçekleştirerek, şehrin röntgenini çektiklerini, deprem fay hatlarının açılan 6 hendek ile incelendiğini ve şehrin deprem risk haritasının çıkarıldığını ifade etti. Başdeğirmen, “İmar kanununda meclisimizin yetkisinde olan bizim de daha iyi olacağını düşündüğümüz bazı kararlar vardı. O kararları da uygulamaya geçtik. Şuanda artık temel betonlarında perde beton kullanılması lazım denileni biz 4 yıldır Isparta’da uyguluyoruz” görüşlerinde bulundu.
Deprem bölgesinde altyapı sistemlerini bilen personelinde depremlerden etkilendiğini dolayısıyla bölgedeki elektrik, doğalgaz, içme suyu ve kanalizasyon gibi hatların yerlerini bilen personelin zor durumda kaldığını gördüklerini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, böyle bir afet durumunda bu durumla karşılaşmamak için 3 yıl önce başlattıkları tüm altyapı sistemlerinin CBS olarak adlandırılan Coğrafi Bilgi Sistemi ile dijital ortama aktarıldığını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Bu sistemi en yakın illerimiz Burdur, Afyonkarahisar, Antalya, Denizli, Konya illerimizin belediyeleri ile paylaştık. Isparta’da bir afet olduğu zaman Konya’dan gelecek yardım ekipleri doğalgaz ve tüm altyapı hatlarının nerede olduğunu bilecek. Geldiği zaman kimseye sormadan elindeki bilgisayardan Isparta’nın altyapısını görme imkanı var. Daha güzel işler yapmak için çabalıyoruz” diye konuştu.
Deprem bölgesinde Isparta’dan giden gönüllülerin de yaptığı çalışmalara değinen Başkan Başdeğirmen, Off-Road grubunun Hatay Defne ilçesinde köylere yardım ulaştırdığını, Orman Bölge Müdürlüğünün yemek çadırı, SDÜ’nün de büyük bir mutfak kurduğunu ve yemek hizmeti verdiklerini gördüklerini söyledi. Başdeğirmen, “Halkımızda yardımları ulaştırmak için seferber oldu. Yüzlerce tır malzemeyi ulaştırmak için çaba gösterdik. 90 yaşındaki vatandaşlarımızın o soğukta elleri tutmayacak derecede malzemeleri tasnif etmeleri ve tırlara yüklemeleri halen gözümün önünden gitmiyor. Dünyaya verilen ders buydu. Çok büyük bir felaket yaşadık. Diğer ülkeler biz yaşasaydık bunun hakkından gelemezdik diyor. Gelemezler çünkü biz gönülden beraber olduğumuz için bunları yapıyoruz. Biz iman gücüyle, isteyerek bunları yapıyoruz. Rabbim bu gücümüzü kaybettirmesin. Sayın valimle sizlere teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu.
Vali Aydın Baruş, afetlere hazırlık yapmak amacıyla gönüllü ekiplerle bir arada bulunmaktan son derece memnun olduğunu dile getirdi. Afetlere hazırlığın işbirliği, birlikte hareket etme ve birlikte çalışmayı gerektirdiğine değinen Vali Baruş, “Bunu son yaşadığımız afetlerde gördük. Kahramanmaraş’taki depremlerden sonra çok geniş bir bölgede büyük yıkımlar oldu. 15 milyona yakın vatandaşımızın etkilendiği sarsıntılar oldu. Bu sarsıntılar sonucunda on binlerce vatandaşımızı maalesef kaybettik. Büyük acılar yaşadık. Millet olarak kalbimiz yaralandı” dedi.
AFAD’ın sisteminde afetlere hazırlığın 3 safhadan oluştuğunu kaydeden Vali Baruş, bunların afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası olduğunu belirtti. Risk azaltma planlarında tüm bu süreçlerin öngörüldüğünü dile getiren Baruş, “Bu planları yaşadığımız deneyimlere bağlı olarak hazırlıyoruz. Bundan sonraki planlarımızda bu yaşadıklarımızdan yola çıkarak ihtiyaçları, eksiklikleri ve gücümüzü çok iyi planlamamız gerekiyor. Arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Deprem sırasında Isparta olarak vatandaşlarımız büyük bir fedakarlık yaptı. Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi ilk andan itibaren arama kurtarma daha sonra hem gönderilen hem de ilimize gelen depremzede vatandaşlarımıza yardımlar konusunda halkımız fedakarca katkılarda bulundular. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Isparta olarak bölgeye 133 iş makinesi gönderdik. Bunlar enkazların kaldırılmasında ve vatandaşlarımızın kurtarılmasında görev aldı. 220 adet de diğer araçları gönderdik. 370 tır yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. İlk andan itibaren ilimize 18-19 bin civarında depremzede geldi. Yurtlarımızda barındırdık, vatandaşlarımız onlara evlerini açtılar. Şuanda yaklaşık 9 bin depremzede vatandaşımız Isparta’da yaşıyor. Onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Belediyemiz gıda ve diğer yardımlar noktasında yardımcı oluyor. Sosyal Yardım Vakfı olarak da diğer yardımları gerçekleştiriyoruz. Afet birlik beraberlik, kardeşlik ve hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Bunu sergileyebilirsek Allah göstermesin olası bir afette diğer illerden şehrimize yardımcıların ulaşacağı konusunda hiçbir endişemiz yok. Ama yeter ki biz depreme hazırlıklı olalım” görüşlerinde bulundu.
Konuşmaların ardından Isparta Belediyesi’nin envanterine kattığı enkaz altında 50 metreye kadar canlı ısısını algılayabilen termal görüntüleme cihazı tanıtıldı.


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