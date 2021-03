SAYIN VALİMİZ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI

İnsan sağlığının korunması ve mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi her zaman toplumların en önemli hedeflerinden birisi olmuştur. Bu nedenle de sağlık çalışanları dünyanın her yerinde önemli ve kutsal bir mesleği icra edenler olarak kabul görmüştür.Sağlık çalışanlarımızın gece-gündüz, soğuk-sıcak demeden bilhassa içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını döneminde şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına en ön cephede sergiledikleri bu insan üstü özverili çalışmaları her zaman teşekkürlerin en büyüğünü hak etmektedir. Bizler de her zaman olduğu gibi bu zorlu mücadele zamanlarında da sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.Vatandaşlarımızın da bilhassa bu günlerde sağlık çalışanlarımıza destektekilerini göstermek adına kontrollü normalleşme tedbirlerine özenle uymaları büyük önem arz etmektedir.Bu duygu ve düşüncelerle; her an başkalarının dertleri ile dertlenen, ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalmak pahasına mesai mefhumu gözetmeden görev yapan sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar ve başarılı çalışmalarının devamını diliyor 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum.Bu vesileyle başta koronavirüs salgınıyla mücadele sırasında kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımız olmak üzere görevi başında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.