GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA capa makinesi tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU’NUN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI

ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU’NUN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI
ISPARTA
G.Tarihi: 14.03.2021 02:38
0
Isparta Düğün Salonları
SAYIN VALİMİZ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI
İnsan sağlığının korunması ve mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi her zaman toplumların en önemli hedeflerinden birisi olmuştur. Bu nedenle de sağlık çalışanları dünyanın her yerinde önemli ve kutsal bir mesleği icra edenler olarak kabul görmüştür.
Sağlık çalışanlarımızın gece-gündüz, soğuk-sıcak demeden bilhassa içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını döneminde şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına en ön cephede sergiledikleri bu insan üstü özverili çalışmaları her zaman teşekkürlerin en büyüğünü hak etmektedir. Bizler de her zaman olduğu gibi bu zorlu mücadele zamanlarında da sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.
Vatandaşlarımızın da bilhassa bu günlerde sağlık çalışanlarımıza destektekilerini göstermek adına kontrollü normalleşme tedbirlerine özenle uymaları büyük önem arz etmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle; her an başkalarının dertleri ile dertlenen, ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalmak pahasına mesai mefhumu gözetmeden görev yapan sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar ve başarılı çalışmalarının devamını diliyor 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum.
Bu vesileyle başta koronavirüs salgınıyla mücadele sırasında kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımız olmak üzere görevi başında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.

Bir şunu diyen bir yazı '14 Mart Tıp Bayramı Hayatımızın her döneminde ihtiyaç duyduğumuz değerli doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımızın; 14Mart Τιρ Bayramını Kutlarım... Ömer Seymenoğlu Isparta Valisi ISPARIAVALITG' görseli olabilir
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU’NUN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI
BİR DEPODA YILDA 200 LİRA CEPTE KALIYOR!
TÜRKER AVM'DE MART AYINA ÖZEL FIRSATLAR BAŞLADI
Isparta Valiliği yeni kararları duyurdu!
ISPARTA İŞKUR'DAN ÇOK ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da Off-Road araçları burada modifiye ediliyor
Isparta'da etkinlikler başladı! 1 hafta devam edecek...
DİKKAT! ISPARTA İÇİN ZİRAİ DON UYARISI
Isparta için meteorolojiden kritik uyarı
Vali Ömer SEYMENOĞLU'nun 12 Mart Mesajı
Isparta'da zehir tacirlerine geçit yok! Jandarmadan dev operasyon!
Isparta'daki pazar yerleri ile ilgili yeni kararlar
Isparta'da İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
Isparta'nın yeni çevrimiçi alışveriş mağazası Via Market!
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik'ten yeni kararlar duyuruldu
ISPARTA'DA FUNCİTY İLE GÜVENLİ, TEMİZ EĞLENCE
Isparta'da 8 Mart ''Dünya Kadınlar Günü’' Kutlandı
Isparta'da vaka sayılarında artış! bir köy daha karantinaya alındı
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” MESAJI
Isparta'da Gözde Balık Tezgahlarından Görüntüler
Atatürk’ün Isparta’yı Teşrifinin 91. Yıldönümü
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN 6 MART MESAJI
ISPARTA VE BÖLGE ÇAPINDA SÜPÜRGE ONARIM HİZMETİ
81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
ısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriisparta oto ekspertizISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriısparta bowling salonuISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Gözde Balık Tezgahlarından GörüntülerIsparta'da Gözde Balık Tezgahlarından Görüntüler07 Mart 2021
Isparta'da vaka sayılarında artış! bir köy daha karantinaya alındıIsparta'da vaka sayılarında artış! bir köy daha karantinaya alındı08 Mart 2021
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” MESAJIISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” MESAJI07 Mart 2021
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 17 MART'TA BİTİYORİŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 17 MART'TA BİTİYOR07 Mart 2021
Isparta'nın yeni çevrimiçi alışveriş mağazası Via Market!Isparta'nın yeni çevrimiçi alışveriş mağazası Via Market!09 Mart 2021
Isparta'da 8 Mart ''Dünya Kadınlar Günü’' KutlandıIsparta'da 8 Mart ''Dünya Kadınlar Günü’' Kutlandı08 Mart 2021
Isparta Valisi Seymenoğlu, Milas ve Gölcük Tabiat Parkı'nda Isparta Valisi Seymenoğlu, Milas ve Gölcük Tabiat Parkı'nda 07 Mart 2021
Isparta'da Off-Road araçları burada modifiye ediliyorIsparta'da Off-Road araçları burada modifiye ediliyor11 Mart 2021
ISPARTA'DA FUNCİTY İLE GÜVENLİ, TEMİZ EĞLENCEISPARTA'DA FUNCİTY İLE GÜVENLİ, TEMİZ EĞLENCE09 Mart 2021
Isparta'daki pazar yerleri ile ilgili yeni kararlar Isparta'daki pazar yerleri ile ilgili yeni kararlar 10 Mart 2021
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI08 Mart 2021
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik'ten yeni kararlar duyurulduIsparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik'ten yeni kararlar duyuruldu09 Mart 2021
Isparta'da İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma GünüIsparta'da İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü10 Mart 2021
​Rektör Çarıkçı’nın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı”​Rektör Çarıkçı’nın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı”08 Mart 2021
Avrupa’dan Latin Amerika’ya, Afrika’dan, Asya ve Balkanlara virüsle bir yılAvrupa’dan Latin Amerika’ya, Afrika’dan, Asya ve Balkanlara virüsle bir yıl10 Mart 2021
Isparta'da toplu ulaşım araçları ve okul servisleri denetlendiIsparta'da toplu ulaşım araçları ve okul servisleri denetlendi08 Mart 2021
BİR DEPODA YILDA 200 LİRA CEPTE KALIYOR!BİR DEPODA YILDA 200 LİRA CEPTE KALIYOR!12 Mart 2021
ISPARTA'DA “KADINLARIMIZ SPORDA” AÇIK HAVADA PİLATES VE YOGAISPARTA'DA “KADINLARIMIZ SPORDA” AÇIK HAVADA PİLATES VE YOGA08 Mart 2021
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN MİRAÇ KANDİLİ MESAJIISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI10 Mart 2021
BAŞKAN VELİ GÖK 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE PERSONELİNİ UNUTMADIBAŞKAN VELİ GÖK 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE PERSONELİNİ UNUTMADI08 Mart 2021