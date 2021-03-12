Araç sahipleri dikkat! Boş yere para vermeyin: Litrede 18 kuruşluk fiyat farkı var!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun akaryakıt kalitesinin her lisanslı bayide aynı olduğuna işaret ederek, ucuz olanın tercih edilmesi yönündeki tavsiyesi sonrası İstanbul'da hizmet veren 16 farklı markaya ait akaryakıt bayisindeki benzin ve motorin litre fiyatlarına bakıldığında 18 kuruşluk fiyat farkı ortaya çıkıyor buda yılda vatandaşın cebinden 200 TL'den fazla para çıkması anlamına geliyor.

·

markayı değil ucuz olanını seçin



Bayiler arası motorinde 18 kuruş, benzinde ise 14 kuruşluk fiyat farkı var



Yıl bazında hesaplandığında bu fark 200 TL'yi aşıyor

KALİTE HER BAYİDE AYNI

18 KURUŞLUK FARK!

BİR DEPODA YILDA 200 LİRA CEPTE KALIYOR

Bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığını tespit ederek söz konusu şirketler hakkında inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)her lisanslı bayide akaryakıt kalitesinin aynı olduğuna işaret ederek araç sahiplerine de dikkat çeken bir çağrıda bulundu.Akaryakıt ürünü alımına ilişkin bir infografik de hazırlatan EPDK, açıklamasında akaryakıtın kalitesinin her lisanslı bayide aynı olması ve tüm istasyonlarda standartlara uygun olma zorunluluğu bulunduğuna işaret ederek, lisanslı bayilerde satılan akaryakıtın kalitesinin şehirlere göre değişiklik göstermediğini vurguladı.Akaryakıtı 1 kuruş daha ucuza almanın ekonomiye katkısı 300 milyon lira.EPDK'nıntavsiyesinin ardından yenisafak.com İstanbul genelindeki akaryakıt istasyonlarında benzinin litre fiyatında yaşanan değişimi araştırdı.İstanbul'un farklı ilçelerinde yer alan 16 farklı markaya ait akaryakıt firmasının internet sitelerinden alınan yakıt fiyatları karşılaştırıldığında benzinin litre fiyatının ilçe ve bayisine göre 7,16 kuruş ile 7 lira 30 kuruş arasında farklılık gösterdiği görülürken, Motorinde ise fiyat makasının daha da açıldığı ve fiyatların ilçe ve bayisine göre litrede 6,48 kuruş ile 6,66 kuruş arasında değiştiği gözlemleniyor.Bu da motorinde 18 kuruş, benzinde ise 14 kuruşluk fiyat farkını ortaya çıkarıyor.Sektör yetkilileri bayiler arasındaki fiyat farkının akaryakıtın kalitesine göre değil, rekabet koşulları, maliyet yapıları ve ticaret hacmine göre değişiklik gösterebildiğine dikkat çekerken, bayiler arasında ortaya çıkan 18 kuruşluk fiyat farkı ise 45 litrelik bir aracın deposunun ayda iki defa ful doldurulması halinde yıllık 200 liradan fazla bir paranı cepte kalması anlamına geliyor.