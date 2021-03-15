Yalvaç ilçemizde, 40 yıllık geçmişe sahip, yoğunlukla okul kıyafetleri imalatı ve kaban imalatıyla iştigal eden 86 işletmenin yer aldığı Yalvaç Terziler Sitesinde bilinmeyen nedenlerden dolayı meydana gelen bu afet sonucu maddi ve manevi kayba uğrayan esnafımıza geçmiş olsun der, böylesi felaketleri Allah'ım bir daha göstermemesini dileriz. Devletimizin en kısa sürede esnafımızın yaralarını sarmasını, Yalvaç ekonomisine katkılarının devamını sağlayacak, mağduriyetlerini giderecek tedbirleri almasını temenni ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak yangın sonucunda işyeri zarar gören esnafımızın maddi ve manevi olarak yanlarında olacağız.#YenidenRefah Partisi Isparta İl Başkanlığı