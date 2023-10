ISPARTA VALİSİ SAYIN AYDIN BARUŞ’UN

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI



Sevinçliyiz, gururluyuz! Aziz Milletimizin her ferdi gibi Isparta olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100 üncü yıldönümüne erişmenin eşsiz mutluluğunu yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin ilan edilişinden bu yana tam bir asır geçti. Cumhuriyetin kuruluşuyla Anadolu ve Trakya topraklarında, Misak-ı Milli sınırları içerisinde yepyeni bir devlet kuruldu. Bu yeni devletin toprakları üzerinde bağımsız ve özgürce yaşamaya and içmiş bir millet doğdu. Bu milletin adı Türk Milleti’dir. Bin bir fedakârlıkla, kanla ve canla düşman işgalinden kurtarılan aziz vatan toprakları Cumhuriyetle birlikte bu ülkenin evlatlarına ebedi yurt olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği ve Anadolu halkının eşsiz fedakârlıklarıyla kazanılan İstiklal Savaşı zaferinin zirvesi olan 29 Ekim 1923 günü milletimizin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyet ilan edildikten sonra, bağımsız bir devletin şemsiyesi altında, ortak bir ülkü etrafında toplanan Büyük Türk Milleti tarih sahnesindeki ihtişamlı mevkiini yeniden kazanmıştır.

Cumhuriyet, tasası ve sevinciyle tek bir millet olmamızı sağlayan en büyük güç…

Cumhuriyet, tarihimizde kurduğumuz devletler zincirinin son ve ebedi halkası...

Cumhuriyet, bu topraklarda bağımsız ve hür olarak yaşamamızın en büyük teminatı…

Cumhuriyet bizlere büyük bir Milletin ferdi olduğumuzu hatırlatan eşsiz saik…

Cumhuriyet, atalarımızın şerefli mirasının bir parçası olan en büyük hazinemiz…

Cumhuriyet, kahramanlıklarla dolu şanı tarihimize layıkıyla sahip çıkmanın anlamı..

İstiklal Savaşı zaferinin tacı olan Cumhuriyeti korumak, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek hepimizin görevi. Mevcudiyetimizin ve istikbalimizin yegâne temeli olan bu görevi yerine getirmek her Türk evladının vazgeçilmez sorumluluğudur.

Cumhuriyetimizin bir asırlık ömrü, Atatürk’ün milletimize hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine erişmek için yapılan mücadelede şahit olunan başarıların tarihçesidir. Cumhuriyetimizi ayakta tutmak, gelecek nesillere güçlü bir devlet ve ülke bırakmak için bu aziz millet için nice yokluklara katlandı, nice zahmetlere göğüs gerdi. Bu fedakârlıkları asla hatırımızdan çıkarmadan, Cumhuriyetimizin kıymetini her geçen gün daha iyi anlayarak çalışmaya devam edeceğiz.

Yürekten inanıyoruz ki; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı Türkiye Yüzyılı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti dünya var oldukça yaşayacak, ilelebet payidar olacaktır.

Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Büyük Türk Milleti!





Tarih boyunca, hiçbir şart altında esaret ve zillet altında yaşamayı kabul etmeyen aziz milletimiz, Birinci Dünya Savaşı’nın galip güçlerine karşı Gazi Mustafa Kemal önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlattığı İstiklal Mücadelesini 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan ederek tam bir zaferle neticelendirmiştir.

Cumhuriyetimizin bir asra yaklaşan tarihi, yokluklar ve imkânsızlıklar içerisinde bağımsızlık mücadelesi veren bir ülkenin bugün dünya üzerinde önemli bir güç haline gelmesinin başarı örnekleriyle doludur.

İstiklal Savaşımızda, atalarımızın mücadelesine ilham kaynağı olan özgürlük ve bağımsızlık ruhu, milletimizin iradesini esaret altına almak ve ülkemizi parçalamak isteyen güçlere ve onların işbirlikçilerine karşı bugün de en önemli gücümüz olmaya devam etmektedir. 15 Temmuz 2016’da kendisine diz çöktürmek ve iradesini başkalarına esir ettirmek isteyen hainlere karşı milletimizin sergilediği eşsiz cesaret ve mücadele ruhu bunun en güzel ispatı olmuştur.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bugüne, bölünmez vatan toprakları üzerinde, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyini feda edebilme anlayışına sahip olduk, bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz.

Bu ülkenin fertleri olarak, atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı ve bağımsızlığımızı daima muhafaza etmek, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, Türkiye’yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için el ve gönül birliği halinde çalışmak bu cennet misali ülkeyi bizlere armağan eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuzdur.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu devleti ve güzel vatanı bizlere miras bırakan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun.