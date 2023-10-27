Kredi Kartı Faiz Oranları Yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışının ardından, kredi kartı faiz oranları da 1 Kasım tarihinden itibaren yükseltildi. Bu değişiklik, referans oranın artırılmasıyla gerçekleşti.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemleri için aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek yüzde 3,26'dan yüzde 3,66'ya yükseltildi. Azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,56'dan yüzde 3,96'ya çıkarıldı.

Nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak (kredili mevduat hesapları dahil) azami akdi faiz oranı yüzde 4,02'den yüzde 4,42'ye, azami gecikme faiz oranı yüzde 4,32'den yüzde 4,72'ye yükseltildi.

Yabancı para kredi kartı işlemleri için azami akdi faiz oranı yüzde 2,61'den yüzde 2,93'e, azami gecikme faiz oranı yüzde 2,91'den yüzde 3,23'e çıkarıldı.