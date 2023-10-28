Isparta Valiliği Uyardı: Paylaşanlara Adli İşlem Uygulanacak!

HABERLERİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI

İSPARTA VALİLİĞİBASIN AÇIKLAMASIBazı internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarında, "Okul önlerinde ve parklarda uyuşturucu madde satıldığı" şeklinde görüntü ve ses kayıtlarının olduğu yönündeki paylaşımların ilimiz ve tüm ülke genelinde yayıldığı bilgisi üzerine basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur.Bahsi geçen mesajlarda: "Merhaba arkadaşlar, bu resimlerde gördüğünüz şeker şeklinde uyuşturucu. Şekerleme adı altında çocuklara dağıtılıyormuş. Okul önlerinde satılıyormuş. Büyük küçük çocuklarımızı uyaralım lütfen!" iddialarının yer aldığı bilgisi alınmıştır.Dolaşımda olan mesajda hapın üzerindeki paketteibaresinin yer aldığı ve aynı görselin bahsi geçen uygulama yoluyla vatandaşlarımıza ulaştırıldığı gerekçesiyle il Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince, iddialara yönelik yapılan araştırmada; Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı TUBİM Şube Müdürlüğü'nden "ŞAMATA KARIŞIK AROMALI ŞEKERLEME" isminde bir maddenin Türkiye'nin herhangi bir ilindebilgisine ulaşılmıştır.Bu asılsız haberleri yayan/paylaşanlarla ilgili 'HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA' (TCK m.217/A) suçundan adli işlem başlatılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İsparta Valiliği