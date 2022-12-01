ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



Isparta İl Merkezinde; Pirimehmet, Yedişehitler, Halifesultan, Davraz, Bahçelievler Mahallelerinde KASIM ayı içerisinde özellikle halk pazarlarında pazarcıların satışını gerçekleştireceği sebze ve meyve ürünlerinin çalınması ile meydana gelen 7 farklı hırsızlık olayı ile ilgili 24 farklı iş yeri ve ikamete ait toplamda 104 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde şüpheli şahsın E.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalanmış olup, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Ayrıca 28.11.2022 günü ilimiz Davraz Mahallesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi inşaatında meydana gelen yaklaşık 900 Kg demir hırsızlığı ile ilgili olarak R.A, S.A ve N.A.M. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli adli işlem yapılmıştır. Çalınan 900 Kg demir malzeme bulunup iş yeri sahibine teslim edilmiştir,

Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.

Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.





ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

