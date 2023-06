Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi, Kurban Bayramı İçin Et Toplama Kampanyası Düzenliyor

İhtiyaç Sahibi Vatandaşlar İçin Aşevi'nden Sıcak Yemek Dağıtımları Devam Ediyor

Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı olarak hizmet veren Aşevi, İlimiz Gazi Kemal Mahallesi'nde bulunan hizmet binasında 1990 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Aşevi, kayıtlı ihtiyaç sahibi yaklaşık 1200 kişiye haftanın 6 günü 3 çeşit sıcak yemek ve ekmek dağıtımı gerçekleştirmektedir. Dağıtımlar, servis aracı ve ekip tarafından mahallelerdeki dağıtım noktalarında yapılmakta, yaşlı ve engelli fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın yemekleri ise adreslerine teslim edilmektedir.

Her yıl olduğu gibi yaklaşan Kurban Bayramı'nda da Aşevi tarafından "Et Toplama Kampanyası" düzenlenecek ve toplanan kurban etleri ihtiyaç sahibi kişilere verilen yemeklerde kullanılacaktır. Kurban eti bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın bağışları, Kurban Bayramı boyunca Aşevi Binası'nda kabul edilecektir.

Isparta Valiliği, tüm İsparta halkına duyuruda bulunarak, Aşevi'nin faaliyetlerini sürdürdüğünü ve Kurban Bayramı'nda düzenlenecek Et Toplama Kampanyası'na katkıda bulunmanın önemine vurgu yapmaktadır. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sıcak yemeklerin devam etmesi için duyarlı vatandaşların desteği beklenmektedir.