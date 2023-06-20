Asgari ücret zammıyla neler değişecek! İşte yeni rakamlar

7 milyona yakın çalışan asgari ücret zammını aldı. Asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34'lük zamla net 11 bin 402 liraya yükseldi. Asgari ücretteki ara zam sonrasında birçok ödeme ve maaşta da artış yaşanacak.

65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primleri asgari ücretteki artışla birlikte değişiyor.



İşte madde madde asgari ücretle birlikte değişecekler...



İŞSİZLİK MAAŞI

Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40'ından az olamazken, yüzde 80’ini geçemiyor.



2023 yılında işsizlik maaşı en düşük 4 bin 3, en yüksek 8 bin 6 lira olarak uygulanıyor.

Zam sonrasında en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365, en yüksek 10 bin 731 lira olacak.



KIDEM TAZMİNATI

Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira düzeyinde bulunuyor.

1 Temmuz'dan itibaren asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 lira olacak.

Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı halen 19 bin 982,83 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam temmuz ayında yeniden belirlenecek.



65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.

1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükselecek.



ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engell aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL.



Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanıyor.



Engelli aylığı 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 329 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 497 liraya yükselecek.



GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammıyla birlikte artacak. SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 TL olarak uyguluyor.

1 Temmuz sonrası aylık prim tutarı 402,44 liraya yükselecek.



ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek.

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek.

Mevcut durumda en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 lira olarak uygulanıyor.



1 Temmuz'dan itibaren en düşük prim günlük 143,04 lira, en yüksek prim de 930,09 liraya yükselecek.

Mevcut durumda en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 lira. Asgari ücrete yüzde 34,04 oranında zam gelmesinden dolayı en düşük prim günlük 143 lira, en yüksek de 730 oldu.



İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.



En düşük prim tutarı 3 bin 202 TL, en yüksek prim ise 24 bin 19 TL olarak uygulanıyor.



1 Temmuz'dan itibaren en düşük 4 bin 291 lira, en yüksek 32 bin 195 liraya yükselecek.

Asgari ücrete yüzde 34,04 zam gelmesinden dolayı en düşük isteğe bağlı prim 4292 lira oldu. En yüksek prim ise yüzde 34,04 zam ile 32 bin 195 liraya yükseldi.



BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KESİNTİLER İ

Çalışanların her ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) aktarılıyor. 45 yaş altı çalışanların işverenleri tarafından sisteme dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik BES’te maaşlardan yapılan kesinti tutarı da artacak.



RAPOR ÜCRETLERİ

Asgari ücretliler 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 223,5 lira, yatarak tedavide de 167,68 lira günlük rapor parası alıyor.



1 Temmuz'dan itibaren ayakta tedavide 299,57 lira, yatarak tedavide 224,75 liraya yükselecek.

Asgari ücrete yüzde 34,04 zam gelmesi nedeniyle ayakta tedavide günlük 300 lira, yatarak tedavide ise 224,76 lira ödeme yapılacak.



STAJYER MAAŞLARI

İşletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret ile birlikte artacak. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Stajyer maaşları en az 2 bin 552 TL olarak uygulanıyor.



Stajyer maaşları 1 Temmuz'dan sonra 3 bin 420 liraya yükselecek.



SGK TABAN VE TAVAN PRİMLERİ

Asgari ücretin değişmesiyle çalışanlar için ödenen prime esas kazançların taban ve tavan tutarı da değişecek. Prime esas kazançta taban 10 bin 8 lira, üst sınır 75 bin 60 lira düzeyinde.



1 Temmuz'dan itibaren en düşük 13 bin 414 lira, en yüksek 100 bin 605 liraya yükselecek.