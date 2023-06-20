Son dakika. Asgari ücret zammı açıklandı

Son dakika... Asgari ücrete ara zam açıklandı. Temmuz ayından itibaren uygulanacak yeni asgari ücret brüt 13 bin 414 TL olurken net olarak 11 bin 402 TL oldu. Dolar bazında ise 482 dolara çıktı.



Son Dakika haberi... Ocak 2023'te yüzde 54,5 artışla 8 bin 506 TL olarak uygulanan asgari ücrete ara zam yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücreti açıkladı. Temmuz ayından itibaren uygulanacak yeni asgari ücret brüt 13 bin 414 TL olurken net olarak 11 bin 402 TL oldu.