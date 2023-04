Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK’in 10 Nisan Polis Haftası Mesajı



10 Nisan 1845 tarihinde kurulan ve devletimizin temel unsurlarından biri olan Türk Polis Teşkilatının, 178.Yıldönümünü hep birlikte kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Kuruluşundan bugüne kadarvatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumayı, ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamayı,devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan terör ve örgütlü suçlarla mücadele etmeyi kendisine vazife edinen Türk Polis Teşkilatı, son derece onurlu ve sorumlu bir vazife ifa etmektedir.

Desteğini halktan ve gücünü kanunlardan alan Türk Polisi; demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşulda gözeten bir anlayışla fedakârca ve özverili bir şekilde görevini üstün başarıyla yaparak,kurulduğu günden bu yana Türk Milletine güven vermeye devam etmektedir.

EmniyetTeşkilatımız, güvenlik hizmetleri ve suçluları adalete teslim etmenin yanı sıra kültür, sanat, spor ve eğitim gibi birçok alanda gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile özellikle genç nesillerimizin suça eğilim ve suç işlenmesini önlenmesi açısından farkındalık oluşturmaya çalışmakta ve olumlu sonuçlar almaktadır.

EmniyetTeşkilatımız, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü suç ve suçlularla mücadele için kendisine gerekli olan teçhizat ve donanım bakımından çağımızın gerektirdiği en son teknolojiyi yakından takip ederek kendini sürekli olarak yenilemekte ve geliştirmektedir.

Bu vesile ile, Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 178.Yıldönümünü kutluyor, görevini yerine getirirken şehit olan polislerimizirahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekli olan ve görevleri başında bulunan polislerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.