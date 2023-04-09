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Eğirdir'de depremden etkilenen aileler iftarda bir araya geldi

Eğirdir'de depremden etkilenen aileler iftarda bir araya geldi
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Eğirdir Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Eğirdir Belediyesi, depremden etkilenen aileler ile şehit ve gazi aileleri için iftar programı düzenledi. Etkinliğe Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağı Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümg. Emre Tayanç, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala, Cumhuriyet savcıları, kaymakamlar, köy ve mahalle muhtarları ile Altınkum Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi. Program, Eğirdir İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu'nun depremde hayatını kaybeden şehitler ve vatandaşlar için Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualarla başladı. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağı Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümg. Emre Tayanç ve Belediye Başkanı Veli Gök, iftar programına katılan şehit ve gazi aileleri ile yakın temasta bulundu.
 
Depremzedeler adına Hatay'dan Eğirdir'e gelen Duygu Kırat, kaymakam, belediye başkanı, yetkililer ve Eğirdir halkına teşekkür etti. Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala, kendilerini bu vesileyle bir araya getirdiği için Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e teşekkürlerini ileterek, Türkiye'nin ne olursa olsun hayırlarda yarışan bir millet olduğunu söyledi. Acıyı dindiremeyebileceklerini ancak en azından depremden etkilenen aileleri doyurmaya çalışabileceklerini sözlerine ekledi. Eğirdirlilerin bine yakın kişiye her türlü hizmeti, iaşeyi, barınmayı sağladığını söyledi.
 
Başkan Veli Gök, depremin Türkiye'nin 11 ilinde yaklaşık 15 milyon kişiyi etkileyen büyük bir doğal afet olduğunu belirtti. Zor bir süreçle karşı karşıya olduklarını ancak birlikte üstesinden geleceklerini sözlerine ekledi. Etkinlik, yaklaşan Ramazan Bayramı için iyi dileklerle sona erdi.

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