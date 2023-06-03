Mustafa Ceceli, Isparta'da düzenlenen Uluslararası Gül Festivali'nde İzleyenleri Büyüledi

Mustafa Ceceli Yeni Klibini Isparta'nın Gül Bahçelerinde Çekme Sözü Verdi

Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, Isparta'nın Özel Hediye Setini Mustafa Ceceli'ye Takdim Etti

"Mustafa Ceceli'nin Büyüleyici Konseriyle Isparta Gül Festivali Sona Erdi"

"Mustafa Ceceli, Isparta'nın Gül Bahçelerinde Klip Çekeceğini Söz Verdi"

"Isparta Belediye Başkanı Vekili Uğur Büyükçulcu, Mustafa Ceceli'ye Özel Hediye Setini Takdim Etti"

"Binlerce Kişi Mustafa Ceceli ile Birlikte Isparta'da Muhteşem Bir Akşam Geçirdi"

"Mustafa Ceceli'yi Gül Rengiyle Karşılayan Isparta Halkı Coşkuyla Kutladı"

"Isparta Uluslararası Gül Festivali, Mustafa Ceceli'nin Büyüleyici Performansıyla Başladı"

"Mustafa Ceceli ve Isparta Belediye Başkanı, Müzik ve Güllerle Dolu Bir Kutlamada Birleşti"

"Gül Rengi Şarkısıyla Isparta Yankılandı, Mustafa Ceceli Unutulmaz Bir Performans Sundu"

"Mustafa Ceceli Konseriyle Isparta, Güller ve Ezgilerle Aydınlandı"

"Mustafa Ceceli'nin Büyülü Müziğiyle Isparta Gül Festivali Rengarenk Bir Şölene Dönüştü"

Güllerin şehri olarak bilinen Isparta, merakla beklenen Uluslararası Gül Festivali'ni ünlü Türk şarkıcı Mustafa Ceceli'nin muhteşem performansıyla başlattı. Sabah saatlerinde başlayan şenlikler, Isparta Meydan AVM'de verilen konserle akşama kadar devam etti. Binlerce coşkulu seyirci, Ceceli'nin büyüleyici vokaline tanık olmak ve büyüleyici bir müzik gecesi yaratmak için bir araya geldi. Ceceli sahneye çıkarken cep telefonlarının ışığıyla meydanı aydınlatan kalabalık, Ceceli'ye güzel repertuarında ahenkle eşlik etti.Ceceli'nin performansı sırasında sahneye güzel bir jestle gül yaprakları serpilmesi etkinliğin ambiyansını daha da artırdı. Duygularını dile getiren Ceceli, "Isparta'yı çok özledik" diyen Ceceli, hit şarkısı "Gül Rengi" ile seyircilerin beğenisine sunuldu. Ceceli ve seyircinin bir arada şarkı söylemesi, sanatçı ve hayranları arasındaki derin bağı özetleyen unutulmaz bir an yarattı.Isparta Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, şarkıcının gökyüzünü güllerin boyadığı Isparta'daki varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükçulcu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Ispartalılar arasındaki gönül bağının altını çizerek, "Güllerin bolca açtığı ilimizde Mustafa Ceceli'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliğimiz kapsamında sekiz farklı ülkeden ve Türkiye'den misafirlerimizi ağırlıyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinde hepsine en sıcak hoşgeldiniz diyoruz."Isparta halkını temsilen Büyükçulcu, Mustafa Ceceli'den özel ricada bulunarak, "'Gül Rengi' şarkınızı ilk duyduğumuzda bize sevgili Isparta'mızı ve nadide güllerimizi hatırlattı. İleride bir şarkı yaparsanız. içinde güllerin de yer aldığı, klibini Isparta'daki şanlı gül bahçelerimizde çekmenizi rica ederiz." Mustafa Ceceli ise hiç tereddüt etmeden, "Klibimizi Isparta'nın gül bahçelerinde çekeceğimize söz veriyoruz."Uğur Büyükçulcu, sohbetlerinin ardından Mustafa Ceceli'ye Isparta'dan çeşitli ürünlerden oluşan hediye seti takdim etti. Bu sırada sahneye çıkan bir grup çocuk Ceceli'ye güller yağdırdı. Ceceli, yaptıkları jestten etkilenerek diz çökerek çocukları selamladı ve Isparta halkına selamlarını iletti.