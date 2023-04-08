Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi, Güçlendirilmiş Binası ve Tekno Tasarım Atölyesiyle Güçlendi

Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde Tekno Tasarım Atölyesi Kuruldu

Çevre Okullara da Hizmet Verecek Olan Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi'ndeki Tekno Tasarım Atölyesi'nde Eğitimler Başlıyor

Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi, Öğrencilerin Yarışmalara Hazırlanması İçin Tekno Tasarım Atölyesi Açtı

Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi'ndeki Tekno Tasarım Atölyesi, Öğrencilere Mühendislik Temelli Tecrübe Kazandıracak

Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi, güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte modern ve zengin bir Tekno Tasarım Atölyesi'ne de kavuştu. Yaklaşık 250 farklı türde 4500’den fazla parçadan oluşan atölye, LEGO ile robotik kodlama, Arduino, 3D yazıcı ve temel elektronik alanlarında proje tabanlı eğitimlerin verilmesi için hazırlanmış durumda. Atölyeden çevre okullardaki öğrencilerin de faydalanabileceği belirtiliyor. Verilecek eğitimlerle öğrencilerin mühendislik temelli tecrübe edinmeleri, başta TEKNOFEST, TÜBİTAK gibi yarışmalara katılımın artırılması hedefleniyor.