Isparta İl Özel İdaresi, Özel Sporculara Malzeme Desteği Sağladı

Özel Sporculara Malzeme Desteği: Isparta İl Özel İdaresi Devrede

Isparta İl Özel İdaresi, Sporcularımıza Malzeme Desteği Verdi

Özel Sporculara Destek: Isparta İl Özel İdaresi'nden Malzeme Yardımı

Isparta İl Özel İdaresi, Özel Sporculara Malzeme Desteği İle Destek Veriyor

Isparta İl Özel İdaresi, özel sporculara malzeme desteğinde bulundu. İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Özel İdare Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve özel sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen programda malzemeler, İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. İl Müdürü Mahmut Danayiyen, spora katkılarından dolayı İl Özel İdaresi'ne teşekkür etti.