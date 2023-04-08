Isparta Işıkkent Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2022-2023 Okul Sporları faaliyet programının bir parçası olarak düzenlenen Badminton İl Birinciliği müsabakaları, başarıyla tamamlandı. Heyecanlı maçların ardından, dereceye giren okullar ödüllendirildi ve kupa ve madalyaları takdim edildi.

Müsabakalara katılan okullar arasında büyük bir rekabet yaşandı ve sporcuların mücadelesi seyirciler tarafından heyecanla takip edildi. Yarışmada dereceye giren okullar ise büyük bir başarı elde ettiler.

Badminton Isparta İl Birinciliği müsabakaları, öğrenciler arasında spor kültürünün gelişmesine ve sağlıklı bir yaşam tarzının teşvik edilmesine katkıda bulunarak, gelecekteki başarılı sporcuların yetişmesine de olanak sağladı.