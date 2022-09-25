ISPARTA ÇELİK SATRANÇ KULÜBÜ BAŞARDI - 2. LİGE YÜKSELDİLER!













Ispartasatranç liginde Konya'da yapılan ulusal turnuvada 3. olarak 2. lige çıkan ilk Isparta satranç takımı oldu. Isparta Çelik Satranç Kulübü yıllar sonra bir ilke imza atarak verdikleri yoğun çalışma ve emeklerinin karşılığını 2. lige çıkarak aldı.2022 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda şampiyon Galva Metal Spor Kulübü Derneği olurken, ikinci Çanakkale Apaydın Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, üçüncü Çelik Satranç Spor Kulübü Derneği, dördüncü İzmir Apaydın Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, beşinci Yıldız Satranç Spor Kulübü Derneği, altıncı ise İstanbul Moda Spor Kulübü oldu.Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakaların kapanış töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil 34 farklı ilden 53 kulüp ve 500'ü aşkın sporcunun katılım sağladığını söyledi.Tulay, şampiyonanın kentte dolu dolu geçtiğine dikkati çekerek, "Konya'da olmayı çok seviyoruz. Konya'nın hem lokasyon hem de diğer özelliklerine bakıldığında satranca son derece uygun bir kent olduğunu yıllardır yaşayarak görüyoruz." diye konuştu.Kentte 22 Ağustos'tan bu yana düzenlenen organizasyonlar kapsamında yaklaşık 2 bin kişinin katılım sağladığını aktaran Tulay, emeği geçen herkese teşekkür etti.Konya Valisi Vahdettin Özkan ise kentin tarım, sanayi ve kültürel potansiyeliyle beraber sportif faaliyetlerle de adından söz ettirmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti.