''Hastanemize başvuran 28 haftalık 920 gram doğan bebeğimizin hayata tüm çabasıyla tutunması sayesinde yaşamının 54. Gününde, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden taburcu ederek NEK-ROP-BPD-İVK olmadan esas yuvasına yolcu ettik.
Hastanemiz Yenidoğan Uzmanı Dr. Ahmet İbrahim KURTOĞLU ,prematüre bebekler 37.gebelik haftasından önce doğan bebekler olarak tanımlanmaktadır. Preterm bebeklerdeki yüksek morbidite ve mortalitenin temel nedeni prematüre komplikasyonlardır. Komplikasyonlar, gebelik haftası azaldıkça artar.
En sık görülen komplikasyonlar ;solunum(respiratuar distres sendromu, bronkopulmoner displazi), kardiyovasküler(patent duktus arteriosus), gastrointestinal(nektizan enterekolit),sistem sorunları ve prematüre retinopatisi, sepsis, intraventriküler kanama, hiperbilirubinemi ve hipoglisemidir.Komplikasyon riski doğum odasındaki ilk stabilizasyon ve uygun yönetim sayesinde azaltılabilmektedir.Sonrasında ise 3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde deneyimli bir ekip tarafından takip ve tedavisinin yapılması önem arzetmektedir.
Kliniğimizde invaziv ve radyasyon içeren işlemlerden kaçınmak için tüm dünyada kullanım sıklığı artmış olan Akciğer ultrasonu, hedefe yönelik yenidoğan ekokardiyografisi, transrantanezi ultrason ve NEK ‘e yönelik bağırsak ultrasonu etkin olarak kullanılmaktadır.
Ailemiz bebeklerine sağlıkla kavuşmalarında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkürlerini sunarken bizde Isparta Şehir Hastanesi olarak SOLAK bebeğin hayata tutunma azminin bir ömür boyu devam etmesi dileğiyle ailesi ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyoruz.''
ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ