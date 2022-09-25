Esnaf Cebinde mobil telefonlarda
İlk sipariş Gaziler ve Şehit Yakınları Derneğine
Isparta esnafına düşük komisyon bedeliyle sipariş üzerinden satış imkanı tanıyan Esnaf Cebinde uygulaması İOS ve Android marketlerinde yerini aldı. Uygulamaları indirerek kayıtlı işletmelerden kolaylıkla sipariş verebilirsiniz. Duyuruyu Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ahmet Tural yaptı. Örnek teşkil etmesi amacıyla da Gaziler Haftası dolayısıyla ilk sipariş Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneğine verildi.
İşte uygulamayı anlatan o tanıtım filmi
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