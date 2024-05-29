ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

Resmi kurum ve kuruluşlar, banka ve kripto para borsası şirketleri gibi kurum ve kuruluşların isim, logo veya kısaltmaları kullanılarak gönderilen sahte SMS/e-posta içeriklerine itibar etmeyiniz.
Vatandaşlarımızın güvenliği için;
- Şüpheli bağlantılara tıklamamaları
- Kişisel bilgilerini (T.C. kimlik, GSM numaraları, kart bilgileri vb.) paylaşmamaları
- Resmi kurum ve kuruluşlar, banka ve kripto para borsası şirketlerinin resmi uygulamaları/internet siteleri dışındaki bilgilendirmelere itibar etmemeleri önemle rica olunur.
Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla sunulur.