ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

Şüpheli bağlantılara tıklamamaları

Kişisel bilgilerini (T.C. kimlik, GSM numaraları, kart bilgileri vb.) paylaşmamaları

Resmi kurum ve kuruluşlar, banka ve kripto para borsası şirketlerinin resmi uygulamaları/internet siteleri dışındaki bilgilendirmelere itibar etmemeleri önemle rica olunur.

Resmi kurum ve kuruluşlar, banka ve kripto para borsası şirketleri gibi kurum ve kuruluşların isim, logo veya kısaltmaları kullanılarak gönderilen sahte SMS/e-posta içeriklerine itibar etmeyiniz.Vatandaşlarımızın güvenliği için;Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla sunulur.