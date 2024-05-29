Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin titiz ve uzun süren çalışmaları sonucunda, "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 27 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile aranan İ.Y. yakalandı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan İ.Y., cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları yakalamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.